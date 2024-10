Lula anuncia que Otto será novo líder do governo no Senado

Otto substituira Wagner e será o novo líder do governo no Senado. - Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que Otto Alencar (PSD) será o novo líder do governo no Senado. A novidade foi comunicada nesta quinta-feira, 17, durante o evento que celebrou a extensão do programa Pé-de-Meia, de bolsa a estudantes do ensino médio, no Parque de Exposições, em Salvador.

Leia mais

>> Lula chega a Salvador na noite desta quarta; confira agenda

>> Wagner se afasta da liderança do governo no Senado; saiba o motivo

>> Lula faz ameaça a bets: "Se regulação não der conta, eu acabo"

Jaques Wagner (PT), que ocupava o posto, se licenciou por conta de um procedimento médico. O ex-governador da Bahia vai fazer uma cirurgia no tornozelo no próximo fim de semana e deverá se ausentar da função por pelo menos 30 dias.



"Wagner vai ter que sair porque ele vai fazer uma cirurgia no pé. Ele quer voltar a jogar bola, porque o Bahia está bem e ele quer voltar jogar", brincou o presidente antes de fazer o anúncio.

Em uma postagem nas redes sociais, Wagner afirmou vou continuar "on", trabalhando de forma remota nas reuniões de Comissões e do Plenário do Senado Federal. "Espero retornar ao presencial o mais rápido possível", escreveu.