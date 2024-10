Lula chega a Salvador na noite desta quarta; confira agenda

Lula desembarca em Salvador nesta quarta-feira, 16. - Foto: © Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega à capital baiana na noite desta quarta-feira, 16, às 21h55, conforme indicou agenda do mandatário.

O petista partirá da cidade de Natal, onde marcará presença na cerimônia de anúncio de investimentos do Governo Federal no Rio Grande do Norte. À noite, Lula segue para Salvador, com compromissos que iniciam no dia posterior.

Na quinta-feira, 17, na capital baiana, o presidente fará o anúncio da expansão do programa Pé de Meia, que concede bolsa a estudantes do ensino médio.

Logo depois, ele partirá para Camaçari, cidade localizada a 50 km de Salvador, para participar de um evento de campanha do candidato Luiz Caetano (PT), que disputa o segundo turno na cidade. No primeiro turno, ele teve 49,52% dos votos.

A presença de Lula na agenda foi anunciada nas redes sociais pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Caso Caetano vença, Camaçari será a maior cidade da Bahia governada pelo PT.