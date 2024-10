"Vinda de Lula tem papel significativo", diz Rosemberg sobre Camaçari

Rosemberg fala sobre cenário político em Camaçari - Foto: Cássio Moreira |AG. A TARDE

Líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Rosemberg (PT) afirmou, nesta terça-feira, 15, que a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Camaçari, na quinta, 17, deve ter "impacto significativo" na campanha de Luiz Caetano, candidato petista que disputa o segundo turno na cidade.

Rosemberg também admitiu o cenário polarizado na cidade. No primeiro turno, Caetano e Flávio Matos (União Brasil) obtiveram 49,52% e 49,17%, respectivamente.

"O cenário está muito apertado, é real, e eu estive em Camaçari ontem junto com outros deputados e deputadas, numa demonstração de apoio à candidatura de Luiz Caetano, mas o que a gente percebe é uma movimentação no sentido de aderência à candidatura de Luiz Caetano", afirmou Rosemberg, que continuou.

"A vinda do Lula, eu acho que isso tem um papel significativo, uma vez que todas as pesquisas apresentam ele como um nome de transferência eleitoral e de grande aceitação pela população, principalmente a população que tem uma vinculação com os movimentos sociais, com os programas sociais, e nós temos uma cidade como Camaçari, e 94% da população ativa ganha entre um e dois salários mínimos, que é um público muito antenado com o presidente Lula. Eu acho que a vinda dele, a fala dele em Camaçari na quinta-feira, isso é preponderante e acho que isso pode validar o processo eleitoral de Luiz Caetano", pontuou o deputado.