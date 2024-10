Comício de Caetano com Lula em Camaçari tem local e horário definidos

Caetano enfrenta Flávio Matos no município - Foto: Divulgação

O candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), e a candidata a vice-prefeita, Pastora Déa Santos (PSB), realizam, na próxima quinta-feira,17, um grande comício na Avenida Comercial, às 17h, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Essa é a primeira vez que Lula participa de um ato de campanha no município. Além dele, também estão confirmadas as presenças do governador Jerônimo Rodrigues, o ministro Rui Costa e os senadores Jaques Wagner, Otto e Angelo Coronel.



Caetano venceu o primeiro turno das eleições com 49,52% dos votos. Neste segundo turno, ele enfrenta Flávio Matos, candidato do prefeito Elinaldo e do ex-presidente Bolsonaro.



Em vídeo divulgado recentemente, o presidente Lula lembrou ao público que faz aniversário no dia da eleição, 27 de outubro, e pediu de presente aos camaçarienses a vitória de Caetano também no segundo turno.