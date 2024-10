Lula em Camaçari? Caetano vai ao encontro do presidente em Brasília

Caetano encontra Lula em Brasília - Foto: © Ricardo Stuckert

Candidato do PT à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano desembarcou em Brasília nesta quinta-feira, 10, para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Portal A Tarde apurou que Caetano foi até a capital federal gravar um vídeo com Lula para ser usado no programa eleitoral do petista no segundo turno. O candidato vai aproveitar a oportunidade para reforçar o convite ao presidente para vir até o município durante a campanha.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, já iniciaram as tratativas para tentar trazer Lula à Bahia. Inclusive o senador deve cumprir agenda no município neste final de semana.

O PT baiano, que já tratava Camaçari como uma de suas prioridades, agora acha fundamental a vitória na cidade da Região Metropolitana para garantir a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues de forma mais tranquila em 2026.

Além de Caetano, também foram gravar com Lula nesta quinta, os candidatos Guilherme Boulos (SP), Maria do Rosário (Porto Alegre), Natália Bonavides (Natal), Fuad Noman (BH) e Evandro Leitão (Fortaleza). Ao todo o PT disputa o segundo turno em 13 municípios brasileiros.