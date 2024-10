Caetano recebe doação milionária do PT para 2º turno em Camaçari

POLITICA / PORTAL / IMPRESSO Eleições 2024 - Entrevista com o candidato de Camaçari, Luiz Caetano. Na Foto Candidato a prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano e repórteres, Eduardo Dias e Anderson Ramos Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE Data: 24/09/2024 - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Luiz Caetano (PT) saiu na frente de Flávio Matos (União Brasil) no que se refere a doação partidária para a disputa do segundo turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O petista recebeu, na última terça-feira, 8, a quantia de R$ 2,4 milhões do fundo partidário da direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Ao todo, o ex-prefeito do município já arrecadou R$ 7,3 milhões em doações.

Veja mais

>> ACM Neto é condenado na Justiça Eleitoral por calúnias contra Caetano

>> "Melhor presente que posso ganhar", diz Lula sobre vitória de Caetano

>> Rui Costa confirma presença de Lula em Camaçari no segundo turno

Enquanto isso, Matos, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores, recebeu duas doações do diretório nacional do União Brasil após o fim do primeiro turno. A primeira foi registrada no dia 7 de outrubro, no valor de R$ 100 mil e a segunda dois dias depois, de R$ 10 mil. Ao todo, o candidato acumula R$ 6,2 milhões em doações.

Até o momento, Caetano registrou gastos de R$ 3,2 milhões, enquanto Matos contabiliza quase o dobro desse valor, que é de pouco mais de R$ 6 milhões. O limite de gastos somados do primeiro e segundo turnos no município é de R$ 8,5 mihões.

Camaçari é o único município da Bahia que vai decidir o vencedor das eleições no segundo turno. No primeiro, Caetano venceu Matos com uma vantagem de apenas 559 votos. O vitorioso no pleito será conhecido no próximo dia 27 de outubro.