Wagner se afasta da liderança do governo no Senado; saiba o motivo

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT) vai se afastar do cargo nos próximos dias. O ex-governador da Bahia vai fazer uma cirurgia no tornozelo no próximo fim de semana e deverá se ausentar da função de líder por cerca de 30 dias.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 15, o senador disse que apesar de deixar provisoriamente a liderança do governo, não vai se ausentar das suas atividades no Senado e participará remotamente das reuniões.

Questionado sobre quem vai ficar interinamente como líder do governo, Wagner declarou que vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (15) para definir o nome.

“Vou conversar com o presidente hoje porque o cargo não é meu, né? Como é uma interinidade, poderia pegar um vice-líder qualquer e botar. Mas de qualquer forma é bom falar com ele”, argumentou o congressista.