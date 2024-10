"Sairemos fortalecidos", afirma Jaques Wagner sobre eleições

Wagner esteve no Colégio São Paulo, na manhã deste domingo, 6 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), esteve no Colégio São Paulo, no Itaigara, na manhã deste domingo, 6, para acompanhar o voto de Geraldo Júnior, candidato à prefeitura de Salvador. Confiante, Wagner destacou sua expectativa positiva para o resultado, afirmando que sairão desta eleição mais fortes do que entraram.

“Na minha opinião nós vamos nos posicionar muito bem após a seleção, no sentido de que tem pontos que não são nossos, são da oposição, e que nós conquistaremos”, destacou.

“Eu digo que você deve sair de uma eleição maior do que entrou. Ganhar é o objetivo maior, mas se você sair mais fortalecido, você está se preparando para outra. E tem muito lugar aí que é tempo de criar novas lideranças mesmo. Então, o fato de que a gente eventualmente não vai ganhar essa ou aquela eleição, pra mim, não é derrota. Então, pode escrever que nós vamos sair fortalecidos e é possível também que o mundo político tenha boas surpresas após a eleição. Então, eu acho que a gente vai ganhar bem e vamos ter boas notícias após a eleição”, completou.

Leia mais

>> Ao lado de Jerônimo, Wagner e Rui, Geraldo Jr. registra seu voto

>> Rui quebra silêncio sobre ausência em campanha de Geraldo Júnior

>> "A expectativa é que Zé Neto ganhe no primeiro turno", diz Jerônimo



Wagner comentou ainda sobre a possibilidade de um segundo turno em Salvador e elogiou a dedicação de Geraldo Júnior durante a campanha “A minha expectativa para Salvador é que a gente cresça e ganhe. Agora, eu não posso afirmar se é no primeiro ou se é no segundo turno. A eleição de Geraldo foi extremamente importante para nós, como vice de Jerônimo. Eu não tenho dúvida que essa talvez tenha sido a maior pancada que a gente deu do lado de lá, e por isso nós escolhemos. É um cara que conhece Salvador, que foi presidente da Câmara e que, na minha opinião, se dedicou muito nessa campanha”.

Sobre o desfecho das eleições, Wagner destacou que o resultado é imprevisível. “Como diz o presidente Lula, a Bahia é uma caixa de surpresa, ele até diz que prefere não meter a mão aqui para não quebrar a cara. Então, vamos aguardar e esperar aquilo que o povo de Salvador vai decidir aqui, em Camaçari, em Juazeiro, mas, repito, a gente vai sair fortalecido desse processo eleitoral”, declarou.

Cobertura especial

A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal.

Assista abaixo: