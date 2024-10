'Para ele seria progredir', diz Wagner sobre Bruno candidato em 2026

Wagner não descarta que Bruno seja candidato em 2026. - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) não descarta a possibilidade de Bruno Reis (União Brasil) disputar o governo da Bahia nas eleições de 2026. Na avaliação do petista, caso o gestor consiga se reeleger com números expressivos, ele se tornará um nome forte para a disputa daqui a dois anos.

Leia também:

>> Justiça condena Valderico em ação contra Adélia em Ilhéus

>> Gleisi Hoffmann vem à Bahia para fortalecer candidaturas do PT

>> Vice-líder de Jerônimo declara apoio a adversária do PT em Lauro

"Não escalo o time adversário, mas do ponto de vista político, se ele for reeleito bem, evidentemente o nome dele vai pontuar”, afirmou o senador em entrevista à Rádio Metrópole.

Wagner ainda se mostrou confiante em mais uma vitória do seu grupo político no próximo pleito estadual, independente do adversário.

“A gente já ganhou cinco vezes e sei que um dia vamos perder, digo para alguns inclusive. Mas tenho a convicção que a gente vai ganhar a sexta reeleição com Jerônimo. Eu não sei quem vai ser o candidato do lado de lá, mas sei que ele chega forte [Jerônimo Rodrigues]. Eu não sei quem vai botar a cara, pode ser Bruno. Para ele seria progredir, ganhando ou perdendo [a eleição ao governo]”.

Apesar de ser um nome naturalmente cotado para disputar o cargo, em entrevistas recentes, Bruno Reis tem garantido que, caso seja reeleito, vai cumprir os quatro anos de mandato como prefeito de Salvador.