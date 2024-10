Gleisi Hoffmann vem à Bahia para fortalecer candidaturas do PT

Presidente do PT desembarca na Bahia nesta semana - Foto: Divulgação

A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, estará na Bahia, nesta terça-feira, 1° e quarta-feira, 2, para participar dos atos de campanha dos candidatos petistas a prefeito Waldenor Pereira, em Vitória da Conquista; Zé Neto, em Feira de Santana; Caetano, em Camaçari; e de Rosalvo, em Lauro de Freitas. A presença de Gleisi é considerada fundamental para fortalecer as candidaturas do partido no estado.

Leia mais

>> Sem show de Kannário, ambulantes mandam recado a Zé Ronaldo: "Vai tomar lapada"

>> TRE-BA revoga liminar que suspendeu show de Igor Kannário em Feira

>> Justiça condena Valderico em ação contra Adélia em Ilhéus

Na terça, às 11 horas, Gleisi participará do Encontro das Mulheres com Waldenor, em Vitória da Conquista, na sede do PT municipal. Em Feira, vai atender a imprensa, às 15 horas, e também vai participar da Plenária de Mulher com Zé Neto, no auditório da CDL, àa 16 horas, seguida de uma panfetagem na Feiraguai, 16h30. Na quarta, a presidente do PT nacional, que será acompanhada pelo líder do PT baiano, Éden Valadares, em todas as agendas no estado, marca presença na Plenária da Juventude com Caetano, às 10 horas, no Comitê Majoritária, e na caminhada de Rosalvo, às 16 horas, no bairro de Itinga.

Para o dirigente do PT Bahia, a vinda de Gleisi dá mais força ainda às candidaturas do partido e demonstra o reconhecimento do PT nacional sobre a importância da eleição no estado para o Brasil. "Temos os modelos de gestões exitosas de Jaques Wagner, Rui Costa e do governador Jerônimo Rodrigues, que transformaram e continuam transformando a vida da população e são referência para o Brasil. Soma-se a isso as grandes votações obtidas pelo presidente Lula em nosso estado, que, inclusive, foram decisivas para a sua vitória em 2022. Então, a eleição na Bahia é uma das prioridades do presidente Lula e de toda a direção nacional do PT".

Éden acrescentou que o partido possui candidatos muito qualificados concorrendo ao pleito e disse estar confiante na eleição de um maior número de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras em relação a 2020. "Com maturidade, humildade e muito trabalho, acreditamos que em 2024 teremos um resultado bem superior em relação à última eleição municipal, quando enfrentamos um cenário nacional adverso com Jair Bolsonaro na presidência. Agora, não, agora nós contamos com a força do presidente Lula e do governador Jerônimo, que vêm trabalhando incansavelmente pela prosperidade do povo e sendo reconhecidos pelos seus esforços. E com a presidenta Gleisi Hoffmann aqui na Bahia, temos certeza, nossas campanhas ganham ainda mais fôlego para saírem vitoriosas no dia 6 de outubro", concluiu Éden.