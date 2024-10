Justiça condena Valderico em ação contra Adélia em Ilhéus

Adélia Pinheiro denunciou 'fake news' produzidas pelo seu adversáio nas eleições de Ilhéus - Foto: Divulgação

Neste domingo, 29, a pedido da Coligação Mudança Pra Vida Melhorar, a Justiça Eleitoral determinou mais uma derrota ao candidato Valderico Júnior, do União Brasil. Ele é obrigado a retirar das suas redes sociais mais uma mentira sobre a candidata a prefeita Adélia Pinheiro, da Coligação Mudança pra Vida Melhorar.

Desta vez, Valderico fez uma publicação que associa, irresponsavelmente, Adélia Pinheiro a uma operação policial recente, deflagrada contra membros do PSD, que fazem ou fizeram parte da atual gestão da Prefeitura de Ilhéus.

Essa é a segunda vez que a Justiça Eleitoral acata representação de Adélia contra mentiras espalhadas pelo candidato de Bolsonaro. A primeira decisão alcançou a Rádio Gabriela FM, de propriedade de Valderico. Neste caso, a candidata do PT obteve direito de resposta contra o Programa Tropa de Elite, que, a mando de Valderico, difundiu inverdades sobre Adélia.

Mentiras

A sentença do juiz Gustavo Henrique Almeida Lyra, da 25ª Zona Eleitoral de Ilhéus, diz que Valderico associou Adélia, de forma indevida, a uma operação que não tem nada a ver com ela. Por isso, conforme decisão do magistrado, o candidato do União Brasil deve retirar a publicação da internet e se abster de repeti-la com conteúdo semelhante, sob pena de multa de R$ 5 mil.

A ordem da Justiça também se dirige à Meta Plataforms, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, que devem remover a publicação, sob pena de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

“Nós estamos do lado da verdade, e isso foi mais uma vez provado pela Justiça. É lamentável que o desespero diante da derrota iminente leve o candidato da rádio a apelar para mentiras. Com essa atitude, ele mostra que é mesmo um bolsonarista, apenas dá vergonha de admitir isso”, disparou Adélia.