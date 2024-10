TRE-BA revoga liminar que suspendeu show de Igor Kannário em Feira

Suspensão que proibia show do artista foi encaminhada pela coligação do candidato a prefeito de Feira, José Ronaldo (União Brasil) - Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) revogou a liminar que suspendeu o show do cantor Igor Kannário, no Circuito Cultural Feira EnCena, previsto para acontecer no último sábado, 28. A decisão, que permite a realização do evento, foi proferida pelo vice-presidente da Corte, desembargador eleitoral Maurício Kertzman Szporer, neste domingo, 29.

Parte da decisão sobre a festa foi revogada no sábado, 28, pelo desembargador Moacyr Pitta Lima, contudo, a apresentação de Kannário- que também concorre a uma vaga na Câmara Municipal de Salvador (CMS), pelo PSB - permanecia suspensa.

A medida determinada pelos magistrados atende a um pedido da Secretaria estadual da Cultura (Secult). Nas redes sociais, o titular da pasta, Bruno Monteiro, antecipou que iria recorrer da ação encaminhada pela coligação do candidato a prefeito da Princesa do Sertão,Zé Ronaldo (União Brasil).

“Esta decisão tem vários problemas já na sua origem, porque o autor da ação é o PL, partido que integra uma coligação eleitoral aqui em Feira, e portanto não poderia entrar com uma ação que impede o trabalho do governo do Estado”, disse Monteiro.

No entendimento do desembargador, a liminar de proibição não estava amparada legalmente visto que “o Projeto Feira Em Cena não se vincula a qualquer candidato, partido político ou coligação. Trata-se de política pública cultural do Estado da Bahia, que engloba ações embasadas no Plano Plurianual (PPA 2024-2027)”.

Em nota, o Governo da Bahia afirmou que deseja realizar, em data a ser divulgada, a apresentação de Kannário na comunidade de Mangabeira, assim como previsto antes da liminar.

Confira programação deste domingo

8h às 12h

DOMINGO TEM TEATRO



Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

15h às 16h

MÚSICA NA LAGOA GRANDE - Jazz a Dois (Tito Pereira e João Machado)

Local: Lagoa Grande, Avenida Contorno

16h30 às 17h30

MÚSICA NA LAGOA GRANDE - Coro Infantojuvenil do Núcleo Territorial NEOJIBA Feira de Santana

Local: Lagoa Grande

18h às 19h30

MÚSICA NA LAGOA GRANDE - Pregador Luo

Local: Lagoa Grande

17h às 19h

CINEMA NA ZONA RURAL - JAGUARA

Local: Praça da Igreja, Distrito de Jaguara

16h às 17h

FESTIVAL SOUJUVS COM JAU

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

18h30 às 19h30

FESTIVAL SOUJUVS COM CAROL PEREYR

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

18h30 às 19h30

FESTIVAL SOUJUVS COM ROÇA SOUND

Local: Centro de Cultura Amélio Amorim

15h às 17h

TRIO DO ARROCHA EM SÃO JOSÉ – Netto Britto

Local: Praça do fundo da igreja, Distrito de Maria Quitéria

18h às 20h

TRIO DO ARROCHA EM SÃO JOSÉ - SHOW DE KAREEN MENDES*

Local: Praça do fundo da igreja, Distrito de Maria Quitéria