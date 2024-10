“Em 100 dias vamos zerar filas”, diz Zé Ronaldo sobre postos de saúde

- Foto: Reprodução

O candidato à prefeitura de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), prometeu, na manhã desta quinta-feira, 26, zerar as filas nos postos de saúde do município em 100 dias da sua gestão, caso eleito.



“Nós vamos acabar com isso [fila]. Vamos, se necessário, implantar equipamentos da prefeitura, mas vamos comprar na rede privada e em 100 dias vamos zerar essa fila e vamos dar assistência permanente. Saúde é prioridade, não é política ideológica é a saúde do povo que deve estar em 1 primeiro”, ressaltou, durante sabatina ao A TARDE Eleições.

Além das filas zeradas, o ex-prefeito de feira também declarou que reforçará sua relação com o governo estadual em prol dos investimentos para a saúde.



“A saúde é prioridade, não é apartidário, tem que ser separado. Eu vou procurar o governador, a secretária de saúde e vou dizer para nos unir ao bem do povo de Feira na saúde”, declarou, acrescentando que será uma das primeiras coisas que irá fazer, caso eleito.



