Zé Ronaldo sobre tarifa zero dos ônibus: “Não pode ser só da cabeça do candidato”

O candidato à prefeitura de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), comentou na manhã desta quinta-feira, 26, sobre a tarifa zero para o transporte público no município. O ex-prefeito antecipou que gostaria de pôr em prática, mas entende que não é um processo simples.

“É uma coisa que não deve ser resolvido da cabeça de um político. É preciso ser discutido com a sociedade, quando alguém não paga uma passagem, o outro paga pelo outro. Se você tem uma tarifa zero, você também vai pagar com seu imposto”, declarou, durante sabatina ao A TARDE Eleições.



Zé Ronaldo também reforçou que para criar a tarifa zero é necessário ser discutido bastante antecipadamente.

“Você não pode criar uma novidade dessa,algo novo como isso sem discutir com a sociedade,mostrar se tem condição de ser feito, não pode ser apenas o desejo de uma cabeça de um candidato querendo ser simpático”, ressaltou.

“Gostaria muito de fazer isso, ficaria muito feliz, mas preciso discutir com ‘você’ para tomar uma atitude junto e não uma atitude apenas de um candidato”, concluiu.

