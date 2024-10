Marão e aliado que disputa eleição em Ilhéus viram alvo da PF por corrupção

Marão (de boné) e Bento Lima, candidato a Prefeitura de Ilhéus - Foto: Polícia Federal/Divulgação

O prefeito de Ilhéus, Mario Alexandre (PSD), conhecido como Marão, é alvo de buscas em uma operação da Polícia Federal (PF) sob suspeita de crimes de corrupção, desvio de recursos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

Conforme informações do G1, a Justiça Federal autorizou buscas na casa e no gabinete de Mario Alexandre na prefeitura.

Também foram autorizadas buscas contra Bento Lima (PSD), candidato à prefeitura aliado de Marão e ex-secretário de Gestão de Ilhéus, o ex-procurador-geral do município, Jefferson Domingues Santos, outras duas pessoas e duas empresas.

Os contratos investigados envolvem valores superiores a R$ 45 milhões. A a\tuação dos agentes públicos ocasionou desvios de recursos públicos na área de saúde, educação e limpeza urbana.

A operação, batizada de Barganha, teve 17 mandados de busca e apreensão cumpridos em Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Lauro de Freitas. Além das medidas de busca e apreensão foram deferidas a quebra de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos no esquema criminoso, bem como apreensão de valores.

Valor encontrado em um dos endereços alvos da operação | Foto: Divulgação | PF

As investigações são baseadas na delação premiada de um alvo de uma operação anterior da PF, que investigou o desvio de dinheiro federal destinado ao enfrentamento da Covid.



A delação foi homologada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) com participação do Ministério Público Federal (MPF).

Candidato de Mario nas eleições 2024, Lima também seria o responsável por receber a propina destinada ao prefeito a partir dos recursos destinados pela prefeitura para a manutenção de um hospital de campanha montado durante a pandemia.

Prefeitura de Ilhéus | Foto: Polícia Federal/Divulgação

Para os investigadores, Marão é o chefe de uma organização criminosa que responsável por negociar propina com empresários em troca de contratos de prestação de serviços; e Bento Lima é o braço-direito do prefeito nessas negociações.

Nota oficial da Prefeitura de Ilhéus:

"A Prefeitura de Ilhéus vem a público informar que a operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (26) decorre de um inquérito que tramita em sigilo de justiça e afirma que sempre colaborou e continuará colaborando com o que for necessário.

É importante destacar que situações como essa contribuem para que os fatos sejam devidamente esclarecidos, reforçando o compromisso da administração com a transparência e a justiça. A Prefeitura de Ilhéus segue firme em sua postura de cooperação com as autoridades, prestando todas as informações que forem requeridas.

Por fim, a Prefeitura reitera sua confiança nas instituições e no devido processo legal, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários."