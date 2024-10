Zé Ronaldo quer conversar com Jerônimo e Lula sobre trem Salvador-Feira

Zé Ronaldo foi sabatinado pela equipe do A Tarde Eleições nesta quinta - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), garantiu que vai buscar viabilizar a construção do trem Salvador-Feira de Santana. Para cumprir a promessa, o ex-gestor da Princesa do Sertão, disse que vai deixar as diferenças de lado e buscar líderes do PT para tirar o projeto do papel.

Leia mais

>> Marão e aliado que disputa eleição em Ilhéus viram alvo da PF por corrupção

>> "Definhou o transporte público", diz Zé Neto sobre Zé Ronaldo

>> Zé Neto afirma que "não vai ser barato" resolver alagamentos em Feira

“O trem é uma maravilha. Zé Ronaldo prefeito sentará com Jerônimo, sentará com Lula, com o ministro de Transportes, sentará com todos que forem necessários, porque é importante para Feira”, disse o candidato em entrevista para o A TARDE Eleições nesta quinta-feira, 26.

Zé Ronaldo ainda comentou que este é um assunto tratado desde sua última gestão, e que apesar da complexidade da obra, é algo que está sem seu radar.

“Ainda em meu último governo, tivemos técnicos em Feira de Santana, realizamos estudos e conversamos muito a respeito disso. Já tem uns 10 anos e volta e meia voltamos a falar sobre este assunto. É importante para Feira de Santana e Salvador? Sim, mas sou um homem que gosta de ver as coisas de forma prática e objetiva. Zé Ronaldo prefeito deseja que isso aconteça, sim, com certeza absoluta, desejo muito que isso ocorra porque é importante para as duas maiores cidades da Bahia. É importante para aliviar o sofrimento que é trafegar por esta rodovia que está totalmente abandonada pela Via Bahia”, pontuou.

Assista vídeo: