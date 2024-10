Zé Neto afirma que "não vai ser barato" resolver alagamentos em Feira

Zé Neto criticou falta de preocupação da gestão atual - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto (PT), criticou os problemas de enchentes na cidade. Segundo o petista, esses alagamentos são consequência dos baixos investimentos realizados pelas gestões do atual prefeito Colbert Martins (MDB) e do candidato Zé Ronaldo (União).

Zé Neto afirmou que as enchentes precisam ser resolvidas, mas que isso exigirá grandes gastos devido ao acúmulo de problemas e à falta de preocupação da atual gestão com essa questão.

"Esse é o segundo tema mais reclamado pela população. Feira é uma cidade plana, com três bacias hidrográficas — Jacuípe, Pojuca e Subaé —, que deveriam escoar a água, mas virou uma tragédia. Qualquer chuva, agora não precisa ser uma chuva forte, inunda a cidade e cria problemas graves. Inclusive, no Centro da cidade, onde se gastaram R$ 67 milhões para construir duas trincheiras com o dinheiro do BRT, que não deveriam ter sido construídas, e essas trincheiras alagam, afetando o Centro. Vejam que loucura", disse Zé Neto durante sabatina ao A TARDE Eleições.

Ele também destacou que algumas ruas foram asfaltadas apenas em épocas de campanha, sem a devida preocupação com drenagem. "Passa uma camada de asfalto e deixa lá. E onde está a drenagem? Não está. Feira precisa de um grande plano de macrodrenagem. Não vai ser barato, porque os problemas se acumularam", alertou o candidato.

Zé Neto revelou que, mesmo antes de ser prefeito, já está em conversas com os governos estadual e federal para realizar investimentos em drenagem na cidade, e mencionou alguns projetos que já estão em andamento.

"Precisamos de recursos, e do apoio do Governo do Estado e Federal. O governador Jerônimo já está nos dando apoio, mesmo antes de eu assumir a prefeitura. Temos três grandes investimentos em andamento: um no Araúna e Queimadinha, onde já há uma licitação de R$ 12 milhões em curso; vamos recompor a Lagoa do Geladinho, que é importante para a cidade, e também fazer a drenagem. Outro investimento está sendo feito no bairro Liberdade, que é um bairro importante, e estamos trabalhando nisso. Há ainda um projeto pronto para um grande canal de drenagem ligando o bairro SIM até a Ayrton Senna", detalhou Zé Neto.