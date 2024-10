AtlasIntel/A TARDE: Eleição em Feira de Santana tem quadro indefinido

Disputa deve ser equilibrada entre José Ronaldo e Zé Neto - Foto: Divulgação e Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

A menos de duas semanas para a votação, a eleição em Feira de Santana está indefinida. O levantamento Atlas Intel/A TARDE sinaliza que a diferença percentual reduzida entre os dois primeiros candidatos não permite afirmar que a disputa está decidida.

Segundo a pesquisa, 50,7% dos eleitores afirmam votar em José Ronaldo (União Brasil) e 45% em Zé Neto (PT). Carlos Medeiros (Novo) tem 1,6%, Brancos e Nulos 2,7% e indecisos apresentam o surpreendente índice de 0%, o que demonstra um eleitorado bastante decidido na Princesa do Sertão.

Ex-prefeito leva vantagem dentro da margem de erro

O petista tem larga vantagem entre os eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos, com 72% das intenções de voto. Entre os que ganham menos de R$ 2 mil, os candidatos estão empatados, mas José Ronaldo tem 62,6% dos eleitores que ganham de R$ 2 a 3 mil e 55,5% de quem ganha Bolsa Família.



No recorte por instrução, José Ronaldo detém 66,3% dos eleitores que possuem apenas o ensino fundamental, enquanto Zé Neto lidera (52,8%) entre os que concluíram ou estão cursando o ensino médio, confirmando sua maior inserção entre os mais jovens.

Com a margem de menos de um ponto percentual acima dos 50% e uma distância inferior a seis pontos entre os dois candidatos, dentro da margem de erro (que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos), o analista de risco político da Atlas Intel, Yuri Sanches, não tem como afirmar que a eleição está decidida.

“José Ronaldo está no limiar de vencer no 1º turno, mas não dá para cravar por conta da margem de erro e da dinâmica da política”, diz o analista, que vê em Feira de Santana uma das eleições mais disputadas hoje na Bahia. “Existe uma chance relevante de decidir no 1º turno, mas ainda tem um certo suspense”.

Na opinião de Yuri Sanches, a vantagem de José Ronaldo se deve aos votos herdados de outros candidatos. “Em abril ainda tinha Pablo Roberto (PSDB) com 10,3% e Capitão Alden (PL) com 5,1%. O José Ronaldo conseguiu atrair esses eleitores”, analisa, citando os dois candidatos que desistiram da disputa.

Em votos válidos, José Ronaldo tem 52,1% contra 46,3% de Zé Neto. Num eventual segundo turno, a variação também seria mínima. José Ronaldo teria 51% enquanto Zé Neto ficaria com 45%, mantendo a distância de seis pontos percentuais, ainda no limite da margem de erro, configurando empate técnico.

Rejeição

Para Yuri Sanches, a principal razão para a liderança do ex-prefeito foi conseguir se descolar da enorme rejeição do atual prefeito Colbert Martins (MDB), que foi vice de José Ronaldo. Além disso, a campanha do União Brasil conseguiu fugir da polarização entre Lula e Bolsonaro, marca da última eleição presidencial e também da disputa estadual.

“Em abril, o maior desafio de José Ronaldo era conseguir se desvincular de Colbert. O União Brasil mostrou habilidade para dialogar com o eleitorado lulista, mesmo com apoio do PL” explicou o analista.

Em sua leitura de cenário, ele destaca que o eleitor se acostumou com a ideia de que “quem votou no Lula é lulista e quem votou em Bolsonaro é bolsonarista, o que não é verdade”, disse Sanches.

Reversão

A possibilidade de reviravolta existe, mas passa necessariamente pela conquista, ou recuperação, do eleitorado que rejeitou Bolsonaro e escolheu Lula. Segundo a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, Zé Neto tem a maioria dos votos dos eleitores de Lula (71,3%), mas José Ronaldo ainda fica com 26% dos votos dados ao atual presidente.

Da mesma forma, 19,8% dos eleitores que disseram ter votado no governador Jerônimo Rodrigues pretendem votar no ex-prefeito, contra 79,9% de intenções declaradas a Zé Neto. Para o analista, uma reversão do quadro atual passa necessariamente por esses eleitores. “Zé Neto teria que penetrar no eleitorado de Lula”, diz Yuri Sanches.

O analista avalia que existe no eleitorado uma ânsia de mudança, devido à péssima avaliação da gestão atual. No entanto, há também uma resistência a um candidato que não tem experiência de gestão.

Por isso, a participação de líderes petistas, como o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro e ex-governador Rui Costa, podem ser decisivos na reta final, para reforçar o alinhamento com as esferas estadual e federal e reconquistar o eleitor de Lula que hoje não tem intenção de votar no candidato petista.

Maioria aprova Lula e reprova Colbert

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também perguntou aos eleitores de Feira de Santana as impressões sobre o desempenho dos governantes. O presidente Lula e o governador Jerônimo Rodrigues, ambos do PT, têm índices positivos, bem diferente do prefeito Colbert Martins (MDB).

Levantamento também testou aprovação de líderes políticos pela população feirense

Na primeira pergunta, os eleitores respondem se aprovam o desempenho de cada um dos líderes. Para 53%, a gestão do presidente Lula é positiva, contra 40% que desaprovam e 8% que não souberam responder. Jerônimo Rodrigues tem a aprovação de 48% dos eleitores pesquisados em Feira de Santana, enquanto 42% desaprovam e 10% não têm opinião formada.



Quando a pergunta é como avaliam o desempenho dos mesmos líderes, Lula tem 43% de ótimo ou bom, 26% de regular e 32% de ruim e péssimo. Jerônimo conta com avaliação positiva de 32% e regular de 35%, com 34% de ruim ou péssimo.

Problemas

Quando o avaliado é o prefeito Colbert Martins, os números se invertem drasticamente. Apenas 20% aprovam o desempenho do prefeito, contra 73% que desaprovam e 8% que não souberam responder.

A avaliação do desempenho confirma a imensa insatisfação com a atual gestão. Colbert é bem avaliado por apenas 10% dos eleitores, que consideram sua atuação ótima ou boa. Outros 33% consideram o desempenho regular e 58% classificam o governo municipal como ruim ou péssimo.

Os baixos índices de avaliação refletem a incapacidade da gestão de enfrentar os problemas do município. Os eleitores que responderam à pesquisa reprovaram o desempenho da Prefeitura de Feira de Santana em todas as áreas.

Destaques para Cultura, Turismo e eventos, com 73% de ruim e péssimo, Saúde (72%), Ordem Urbana e Segurança Pública (72%), Áreas Verdes/Lazer e Meio Ambiente (71%), Pavimentação de Ruas e Calçadas (66%), Educação e Transporte Público (65% cada).

Rejeição recorde

A reprovação do atual prefeito pode ser constatada também na avaliação da imagem dos políticos, outra sondagem feita pela Atlas Intel/A TARDE. Para 17% dos eleitores pesquisados, a imagem de Colbert Martins é positiva, enquanto 77% desaprovam o prefeito.

O segundo líder mais rejeitado é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem imagem negativa para 65% dos que responderam à pesquisa. Outros 30% tem uma imagem positiva do ex-presidente. Lula tem a imagem mais positiva, com 49%, mas 45% têm imagem negativa do presidente. Logo em seguida aparece José Ronaldo com 48% de avaliação positiva e 52% negativa.

ACM Neto e Zé Neto têm a mesma avaliação positiva, 39%, à frente de Jerônimo Rodrigues, com 36%. O ex-prefeito de Salvador é rejeitado por 38% dos feirenses e o deputado federal tem uma imagem negativa para 46% do eleitorado local. Jerônimo tem 52% de imagem negativa.

Carlos Medeiros, do Novo, tem a menor avaliação positiva (2%) e também negativa (27%). Isso porque 71% dos entrevistados dizem não ter opinião sobre ele.

A Pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 798 pessoas em Feira de Santana, no período de 18/09/2024 a 23/09/2024. Registro no TSE: BA-05542/2024.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.

Também em 2024, o instituto ganhou o selo de confiança do jornal norte-americano The New York Times e oi destaque na revista Newsweek como levantamento mais confiável dos EUA.

No cenário eleitoral baiano, a AtlasIntel continua sua parceria com A TARDE, já tendo divulgado pesquisas em Salvador, Camaçari, Barreiras, Itabuna e Luís Eduardo Magalhães e Lauro de Freitas.