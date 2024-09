Atlas/Intel: maioria dos brasileiros concorda com Moraes em embate com Musk

Maioria concorda com Moraes em conflito com Elon Musk - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil | Jim Watson | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem a maioria da população brasileira a seu favor no conflito com o empresário sul-africano Elon Musk, dono da plataforma X. De acordo com o levantamento do instituto Atlas/Intel, parceiro de A TARDE, divulgado nesta quarta-feira, 4, 49.7% dos entrevistados concordam com o magistrado.

Outros 43.9% consideram Musk certo no embate. Já 5,4% respondeu a opção "nenhum dos dois", enquanto 1% afirmou não saber.

A pesquisa também detalhou as características dos entrevistados. Daqueles que consideram Moraes correto no conflito, a maioria faz parte do público feminino (57.6% a 37% Musk). Já 5.4% das mulheres afirmam que nenhum dos dois está correto.

Maioria considera que ministro Alexandre de Moraes tem a razão no conflito com Musk | Foto: Divulgação / Atlas/Intel

Entre os homens, 50.8% acreditam que o empresário está correto; 41.7% afirmam que o magistrado tem razão. Outros 5.5% afirmam que não há correto no confronto. Aqueles que não sabem somam 2.1%.



Quando o recorte é feito pelo nível educacional, Moraes lidera com folga entre os que possuem apenas ensino fundamental (70.5% a 29.5%). Musk, entretanto, é considerado como correto pela maioria que tem ensino médio (47.7% a 42.6%); 9.6% dos consultados afirmam que ambos estão errados.

Musk também leva a preferência daqueles que têm ensino superior (47.4% a 43.8%); 5.7% consideram que nenhum dos dois está certo. Entre os entrevistados, 3.2% afirmam não saber.



No recorte religioso, Moraes é considerado certo com larga vantagem entre os católicos (64.9% x 28%), sem religião (70.4% x 28.6%) e ateus/agnósticos (79.4% x 10.7%), mas perde para Elon Musk entre os evangélicos (77.8% x 16.3%). Moraes tem a preferência dos que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022 (91.4% x 7.7%), enquanto Musk vence é visto como certo pela maioria que votou em Jair Bolsonaro (PL), por 79.7% a 7.7%.

Suspensão do X

O levantamento, realizado entre os dias 3 e 4 de setembro, também perguntou aos entrevistados se Musk deveria ter cumprido as decisões judiciais do ministro da Corte sobre o X, antigo Twitter, como a remoção de conteúdos e perfis. Para 48.9%, o empresário teria que cumprir a decisão; outros 37.6% dizem que ele não deveria ter cumprido, como foi feito pelo bilionário.

Outros 9.9% acreditam que Musk poderia ter retirados os conteúdos, mas sem banir os perfis, enquanto 3.7% responderam a opção "não sei".

No recorte do nível educacional, 70.5% que possuem apenas o ensino fundamental acreditam que Musk deveria ter cumprido todas as determinações, enquanto 28,7% defendem que nenhuma decisão teria que ser cumprida; 'não sabe' foi a opção de 0,8%. No campo religioso, 66.8% dos católicos dizem que a decisão tinha que ser cumprida na totalidade; 23.8% dos entrevistados defendem que nenhuma das decisões deveria ser seguida pelo empresário; 8.4% dos consultados acreditam que apenas as remoções de conteúdos.

Suspensão do X foi tema do levantamento | Foto: Divulgação / Atlas/Intel

Dos eleitores de Lula no segundo turno em 2022, 91.8% afirmam que Elon Musk deveria ter seguido todas as determinações do magistrado, enquanto 7.7% defendem que ele não deveria ter cumprido nenhuma das decisões; 0.6% remoção parcial. Já apenas 4,5% dos eleitores de Bolsonaro afirmam que ele deveria ter removido os conteúdos e perfis; 71.5% defendem que nem as publicações, nem os perfis deveriam ser removidos da plataforma.



Moraes determinou a suspensão das atividades do X, adquirido por Musk, após a empresa não apresentar, em um prazo de 24 horas, um representante legal no Brasil.

A pesquisa Atlas/Intel ouviu 1.617 pessoas, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

