Zé Neto afirma que saúde de Feira de Santana vive “caos”

O candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto (PT), considerou a saúde pública do município como um “caos”. O petista relembrou nesta quarta-feira, 25, as Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) doadas pelo governo estadual e federal ao município.

“[...]. Feira ganhou duas UPAs do governo do estadual e federal, que eu fiz a interlocução com o secretário Getúlio Barbosa, à época, que funcionam muito mal e que são mal geridas”, iniciou o postulante.

O petista, que participa da sabatina do A TARDE Eleições, também considerou como “caos” um suposto déficit no setor, que respinga entre os agentes comunitários e de endemias.

“Feira vive em sua saúde básica preventiva um caos. Não tem atendimento básico, não tem atendimento ambulatorial, falta medicamentos e não tem salário para os agentes”, afirmou Zé Neto.

Ele ainda cita a ausência de concursos públicos para a contratação dos agentes de endemias e ressaltou que, caso eleito, pretende uma reestruturação no setor.

“Falta concurso público para esses agentes. Você tem um déficit de agentes e acaba sobrecarregando os que estão trabalhando e não há com eles um cuidado. Tudo isso leva a gente a uma situação trágica”, disse o petista.

E acrescentou: “O que tem que fazer é uma reestruturação na saúde. Eu não vou demitir ninguém que estiver trabalhando no município. Basta demitir os que não trabalham. A gente tem 4 mil pessoas que não estão trabalhando”.

