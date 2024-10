Zé Neto explica como pretende atrair eleitores de Lula e Jerônimo

Candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Ocandidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto (PT), explicou nesta quarta-feira, 25, como pretende atrair os votos dos eleitores do presidente Lula (PT), que ainda estão indecisos no município. O postulante iniciou falando sobre o isolamento da cidade promovido pelo prefeito Colbert Martins (MDB) e se coloca como a “diferença” na cidade.

“Isso é do isolamento que a cidade de Feira de Santana vive. E esse isolamento não é só de Lula e Jerônimo não, eles se isolaram de tudo. [...]. Vamos tirar Feira do isolamento e ter do nosso lado um presidente que trabalha mais pela cidade e trazer mais investimento, como fizemos com o Centro de Convenções. Ganhar esse eleitor é porque a gente vai ser melhor", disse, em entrevista ao Grupo A TARDE.

O petista ainda relembrou o período em que o país foi governado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando, segundo ele, a cidade não recebeu nenhum investimento.

“O outro que tava aí que nós vencemos nas eleições passadas, esteve em Feira para inaugurar quatro quilômetros de asfalto de duplicação lá da 116, de uma obra que começou em 2014. E não trouxe nada para a Feira. E o Bolsonaro é ligado a eles”, acrescentou.

Zé Neto ainda citou os 17 partidos que estão na sua coligação e afirmou que uma das estratégias para convencer o eleitor sobre a necessidade de ser o próximo prefeito da cidade está relacionado com os problemas apresentados no municípios na gestão Colbert.

"São 17 partidos. Então, isso não é qualquer coisa. A gente tem que convencer mostrando claramente que é muito melhor está conosco porque nós sabemos dialogar. [...]. A estrada que duplica Feira com São Gonçalos tinha um problema e nós resolvemos", afirmou.

