"Definhou o transporte público", diz Zé Neto sobre Zé Ronaldo

Zé Neto foi sabatinado pelo Grupo A Tarde - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto (PT), comentou durante sabatina no A TARDE Eleições que pretende melhorar o transporte público da cidade.

Segundo o petista, as gestões de Zé Ronaldo (União) e Colbert Martins (MDB) "definharam" o transporte público ao retirar o sistema de vans complementares e implementar um BRT sem grandes funcionalidades para a Princesinha do Sertão.

"Mais ou menos em 1995, a gente conseguiu reunir a população em um debate importante, que gerou a criação do sistema de vans complementares. Foi o primeiro criado na Bahia ou no Nordeste. Com essa criação, Zé Falcão venceu as eleições e, logo depois, Feira de Santana implantou um sistema de ônibus adequado, em que as vans pegavam passageiros no mesmo ponto e funcionavam de forma complementar. Cerca de 25% dos passageiros eram transportados pelas vans, e o restante pelos ônibus. Isso deu certo. Chegou a ter 48% da população utilizando o transporte coletivo", relatou Zé Neto.

Leia mais

>> Zé Neto afirma que saúde de Feira de Santana vive “caos”

>> AtlasIntel/A TARDE: Eleição em Feira de Santana tem quadro indefinido

>> Zé Neto explica como pretende atrair eleitores de Lula e Jerônimo

Ele continuou: "Depois, quando nosso adversário venceu a eleição em 2000, ele foi definhando o sistema. Funcionava bem nos distritos e na cidade, mas ele criou um sistema de transbordo que não deu certo, e hoje vivemos um caos total."

Zé Neto também criticou as promessas não cumpridas sobre o BRT: "Meu adversário contava que você sairia em 18 minutos, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, da UEFS até o centro. Nada disso foi feito. Chegaram R$ 96 milhões, eles executaram R$ 88 milhões, que hoje atualizados passam de R$ 150 milhões, e pegaram, naquela época, R$ 67 milhões para construir duas trincheiras. Isso não foi para o transporte coletivo, serve só para embelezar a cidade, mas é pouco eficiente. Quando chove, inunda tudo, e o BRT se tornou uma grande catástrofe para a cidade, não resolveu nada. Temos que reformular", criticou o candidato.

Zé Neto também revelou a intenção de retomar e modernizar o modal ferroviário em Feira de Santana, ligando a Princesinha do Sertão, que é um grande polo econômico, a outras cidades do país.

"É um modal mais barato, agora tem trem elétrico, entre outras inovações. Esse é um processo no transporte intermunicipal. Já temos um estudo desde a época do primeiro governo da presidenta Dilma, que integra Feira de Santana ao resto do país através desse modal. É viável. Tem empresas internacionais que querem investir nessa nova recomposição do modal ferroviário na Bahia. Há um vento soprando, e é claro, moro em Brasília, sei o que estou dizendo. Quero pegar esse vento e trazer esse modal para Feira. Isso está no nosso projeto de governo, e vamos trabalhar para que isso aconteça", declarou o candidato.

Além disso, Zé Neto mencionou que faz parte do seu projeto de governo a integração entre as vans e os ônibus. O candidato afirmou que, antigamente, as vans operavam em áreas com menor demanda, como nos distritos de Feira de Santana, e que pretende retomar essa operação se for eleito.

"Olha, como eu disse, lá atrás tínhamos um sistema de ônibus em que 48% da população utilizava o transporte coletivo. Esse sistema, junto com as vans, gerava uma competitividade positiva, com ambos atendendo o passageiro no mesmo ponto. As vans viabilizavam sua rentabilidade atendendo distritos com menos passageiros e depois circulando pela cidade, de um bairro para o outro, passando pelo centro. Assim, era compensador para elas chegarem a lugares como Jaíba e Lagoa das Pedras, mesmo que só tivessem passageiros nos horários de pico. Mas eles coibiram isso, proibiram esse modelo", argumentou Zé Neto.

Assista entrevista na íntegra