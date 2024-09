Com apoio de Lula, Zé Neto cresce e pode vencer eleição no 1º turno

Com apoio dos caciques petistas, Zé Neto desponta com 46,2% - Foto: Divulgação

O candidato a prefeito de Feira de Santana, Zé Neto (PT), lidera a disputa eleitoral na cidade com 46,2%, com apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, ambos do mesmo partido, no cenário estimulado.

Já o seu adversário, José Ronaldo (União Brasil), acumula apenas 39,8% das intenções dos votos válidos, quando aparece apoiado pelo prefeito Colbert Martins, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Já o candidato do Novo, Carlos Medeiros, aparece com 5,5%.

Leia mais

>> Zé Ronaldo reedita “tanto faz” na disputa em Feira", diz secretário

>> Candidatos a prefeito recebem doações milionárias na Bahia

>> Saiba quanto PT e União doaram às principais candidaturas do interior

No levantamento, os indecisos são 1,5% dos entrevistados e outros 2% optaram por branco ou nulo. Outros 4,9% não preferem nenhum dos candidatos.



Os dados foram revelados pela pesquisa esquisa estimulada do IPM Brasil, contratado pela Rádio Andaiá, da Rede Baiana de Rádio (RBR), nesta terça-feira, 17.

Cenário espontâneo

Já no cenário espontâneo, quando os entrevistados indicaram seu candidato de preferência, o estudo mostra um empate técnico entre os candidatos Zé Neto (PT) e José Ronaldo (União).

José Ronaldo aparece com 33,6% e Zé Neto desponta com 33,2%. Como a margem de erro é de 4,61% para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Nesse levantamento, Carlos Medeiros aparece com 1,5% das intenções de voto, enquanto 14,8% não souberam ou não responderam. Outros 5,1% disseram que votariam em branco ou nulo. Dos entrevistados, 11,5% disseram que não votaria em ninguém e 0,2% disseram que votaria em outros.

Segundo turno

A pesquisa também simulou um possível segundo turno entre Zé Neto e José Ronaldo. Neste cenário, Zé Neto tem 48,5% das intenções de voto, enquanto José Ronaldo aparece com 41,8%.

Dos entrevistados, 5,5% informaram não ter preferência por nenhum dos dois candidatos, votos brancos e nulo somam 2,2%, não sabe ou não respondeu são 2,0% dos entrevistados.

Realizada entre os dias 05 e 07 de setembro, a pesquisa ouviu 451 pessoas em localidades urbanas e distritos rurais de Feira de Santana. O nível de confiança do levantamento é de 95,5%. Ele foi registrado na Justiça Eleitoral sob número BA 01157/2024.