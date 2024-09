Zé Ronaldo reedita “tanto faz” na disputa em Feira", diz secretário

Ao defender a candidatura de Zé Neto (PT), Ângelo Almeida destacou ainda que Feira de Santana pode ter um prefeito aliado do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O deputado estadual licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Angelo Almeida, afirmou que o candidato à prefeitura de Feira de Santana, Zé Ronaldo (UB), reedita o “tanto faz” da eleição de 2022 na disputa pelo comando do poder executivo local no pleito deste ano.

Segundo ele, o ex-prefeito, aliado do prefeito Colbert Martins e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reforça o isolamento da segunda maior cidade da Bahia ao pregar uma independência que é prejudical à cidade.



"Já tentaram dizer que não importa ter relação com o governo do estado ou com governo federal. É a mesma tese derrotada nas eleições estaduais querendo subestimar a inteligência do povo de nossa cidade”, afirmou.



“Trata-se de um artifício para esconder que Feira está isolada da Bahia e do Brasil e para esconder a avaliação tenebrosa que vive o governo Colbert que é seu sucessor político. Ronaldo fez péssimas escolhas, inclusive seu apoio a Bolsonaro”, avaliou.

Ao defender a candidatura de Zé Neto (PT), Ângelo Almeida destacou ainda que Feira de Santana pode ter um prefeito aliado do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues para aproveitar as oportunidade da parceria com os governos federal e estadual.

Segundo ele, essa relação vai fortalecer a execução coordenada de políticas públicas e o próprio desenvolvimento da Princesa do Sertão.

“Feira está diante de uma grande janela de oportunidades ao alinhar a gestão municipal com a estadual e federal, isso não se trata de amizade, se trata de ideologia. A cidade já percebeu e quer experimentar algo diferente”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, que já foi vereador em Feira de Santana.