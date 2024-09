Prefeitura de Mata de São João condiciona benefícios sociais a votos

Rita Miranda teria arrancado materiais de candidato petista e ameaçado cortar benefícios de quem votar na oposição - Foto: Reprodução | Youtube

Moradores da comunidade Bela Vista, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, denunciam assédio eleitoral por parte da secretária de proteção social, Rita Miranda. Segundo relatos colhidos em redes sociais, ela estaria ameaçando cancelar benefícios da Prefeitura e até do Governo Federal de quem não votasse no atual prefeito, Bira da Barraca (União Brasil).

Segundo as denúncias, Rita esteve na comunidade de casas populares na última quarta-feira, 11, visitando casa por casa e ordenando a retirada de materiais de campanha do candidato do PT, Paulo Henrique.

“Chegou tirando adesivos, santinhos, até mandou tirar camisa de Paulo Henrique e ameaçou as pessoas de tirar o Bolsa Família”, diz um dos moradores em áudio a que A TARDE teve acesso. Outro morador, que tem um irmão candidato a vereador, confirma o assédio da secretária.

“A mulher tá psicopata, falou pra tirar foto do meu irmão, disse que é para votar nele e no prefeito, que não tem nada de mudança”, relata o eleitor. Ele acrescenta que Rita citou benefícios concedidos à sua família para justificar a coação. “Você sabe que eu faço muito por você e sua mãe”, teria dito a secretária, se referindo à distribuição de cestas básicas”.

A atitude da secretária revoltou um outro morador que também registrou sua indignação. “Como é que pode a mulher da ação social, chamada Rita, invadiu aqui o Alto da Bela Vista e mandou arrancar os cartazes dos candidatos de Paulo Henrique, que se não arrancassem ia tirar os benefícios de cesta básica, os móveis do programa Casa Bela, isso é sacanagem, tem que dar um freio nela”, desabafou.