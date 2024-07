Bira da Barraca é denunciado por usar prefeitura para promoção pessoal

Denúncia aponta abuso de poder político por parte do prefeito de Mata de São João - Foto: Divulgação

O prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca (União Brasil), foi denunciado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) nesta quarta-feira, 19, por improbidade administrativa e ilícito eleitoral. De acordo com a denúncia, o gestor municipal incorreu em abuso do poder político e das comunicações para promover a si mesmo e a aliados.

O autor da denúncia foi o presidente municipal do PSB, José Flávio Morais de Almeida, que apontou a utilização dos meios de comunicação oficiais da prefeitura de Mata de São João para promover o prefeito e as secretárias de Promoção Social e Combate à Pobreza, Rita Miranda, e de Obras, Samella Arine.

Um dos exemplos utilizados pelo denunciante foi a publicação “Prefeito anuncia contratação de 500 servidores para reforço educacional”, do site oficial da prefeitura. Na avaliação de José Flávio, a informação deveria ter como ator principal a prefeitura do município e não o gestor, Bira da Barraca.

Em outros exemplos, o denunciante cita a utilização de fotos de Rita Miranda e de Samella Arine em publicações da prefeitura, tanto no site oficial quanto na conta de Instagram da gestão municipal.

“Ao utilizar verbas públicas para promover a imagem pessoal, o agente público promove enriquecimento ilícito em benefício próprio”, diz a ação.

“Para além do mais, tais violações configuram abuso do poder político, sujeitando ao cancelamento do registro ou do diploma em caso de os agentes citados virem a concorrer ao pleito eleitoral de outubro próximo”, acrescenta a denúncia.

O presidente do PSB em Mata de São João ainda aponta que, apesar de não estarmos ainda em período eleitoral, a jurisprudência brasileira entende ser cabível a representação de agentes públicos que abusem do poder político.

Com base nisso, o socialista pediu que o MP-BA ajuíze, contra Bira da Barraca, uma Ação Civil Pública por improbidade administrativa, com base em violação ao princípio da impessoalidade, enriquecimento ilícito e dano ao erário. Além disso, José Flávio pede representação contra o prefeito por propaganda eleitoral antecipada e a abertura de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

