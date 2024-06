Bira da Barraca acusa aliado de cobrar propina e provoca saia justa | A TARDE

O prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca (União Brasil), se envolveu em mais uma situação delicada neste final de semana. Em gravação obtida pelo Portal A TARDE, o gestor municipal é flagrado acusando a prefeitura de Camaçari, comandada por seu aliado Elinaldo Araújo (União Brasil), de cobrar propina como condição para instalar uma fábrica em território camaçariense.

Em discurso para aliados locais, Bira da Barraca falava da chegada, em Mata de São João, da fábrica da empresa Dragão, uma das principais marcas de água sanitária na região Nordeste. Segundo ele, o grupo chegou a negociar para se instalar em Camaçari, sob orientação do governo do estado, mas acabou desistindo após cobrança de propina pela gestão camaçariense.

“A fábrica saiu procurando, foi para Camaçari e lhe cobraram propina. Foi para o governo do estado e mandaram para Camaçari. Chegou lá em Camaçari e não foi bem atendida. Eles vieram para Mata. Eles que escolheram vir para Mata de São João”, disse Bira.

A fala teria provocado incômodo interno no União Brasil, partido de Bira da Barraca e de Elinaldo. Um quadro importante do partido, que não quis se identificar, estaria estudando inclusive pedir a expulsão do prefeito de Mata de São João, pela acusação sem provas ao correligionário.

Bira da Barraca já teria, conforme apuração realizada pelo Portal A TARDE, sido orientado a se retratar publicamente acerca do caso, para não sofrer sanções de sua legenda.

Por outro lado, Elinaldo estaria se articulando junto à Procuradoria do Município de Camaçari para acionar o gestor de Mata de São João na Justiça, devido às graves acusações sem provas.

Envolvido em polêmicas desde quando assumiu a prefeitura de Mata de São João em dezembro de 2023, Bira da Barraca estaria, na avaliação de lideranças do União Brasil, colocando em risco a sua possibilidade de reeleição.

Recentemente, Bira foi denunciado no Ministério Público por supostamente ter utilizado verbas públicas para fazer um passeio na Europa. A "Eurotrip" do atual prefeito teria passagens por Paris, na França, e por Madri, na Espanha, quando ele ainda era vice-prefeito.

O Portal A TARDE procurou os prefeitos de Mata de São João e de Camaçari, tanto diretamente quanto através de suas assessorias, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

SAIBA MAIS:

>> Bira da Barraca é denunciado por "farra" com verba pública na Europa

Publicações relacionadas