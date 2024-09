José Ronaldo recebe doação milionária do União Brasil; veja quantia

José Ronaldo é candidato a prefeito de Feira de Santana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Candidato a prefeito de Feira de Santana pela quinta vez, José Ronaldo recebeu a primeira doação milionária do União Brasil para as eleições de outubro deste ano. A sigla enviou R$ 1.858.200,00 para a sua campanha.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor foi transferido no dia 9 deste mês. Antes disso, em agosto, o candidato já havia recebido uma transferência de R$ 125 mil do PSDB, partido do seu vice na chapa, Pablo Roberto, na chapa majoritária.

O próprio Zé Ronaldo já havia feito uma transferência de R$ 20 mil para sua campanha. Ao todo, o candidato do União Brasil já recebeu o montante de R$ 2.003.200,00. O valor é menor que o recebido por seu principal adversário na disputa, Zé Neto (PT), que tem R$ 2.283.232,39 acumulados até o momento.