Saiba novo valor doado pelo PT à campanha de Geraldo Jr.

Candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Jr. (MDB) recebeu nova doação de R$ 673 mil reais do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), sigla da sua candidata a vice-prefeita, Fabya Reis, para serem gastos durante a sua campanha eleitoral.

Ao todo, os valores repassados pelo emedebista pela legenda do presidente Lula ultrapassam R$ 1 milhão. Na semana passada, o aliado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebeu os primeiros repasses do partido, sendo R$ 200 mil doados pelo diretório nacional, e R$ 400 mil do estadual.

Os valores foram registrados no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),que estabelece um teto de R$ 21.719.094,76, para serem utilizados no 1º turno eleitoral, que será decidido no dia 6 de outubro.

O postulante ao Palácio Thomé de Souza, por sua vez, foi um dos últimos candidatos a receber doação do fundo eleitoral. Do MDB, ele recebeu R$ 2 milhões, e acumula R$ 3,2 milhões em recursos.

O valor, no entanto, ainda fica atrás do seu principal adversário, Bruno Reis (União Brasil), que possui R$ 11 milhões, repassados pelo seu próprio partido e o PDT, sigla da sua candidata a vice, Ana Paula Matos.