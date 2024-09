“O povo sempre soube escolher o melhor para sua cidade”, diz Bruno

- Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), reafirmou que a população de Salvador é livre, soberana e sabe escolher o que é melhor para a cidade, sem aceitar qualquer tipo de pressão ou ameaça.

“É justamente essa escolha livre que permite que nos últimos anos nossa cidade avance, porque o povo sempre soube escolher o que é o melhor para a sua cidade. E eu não tenho dúvidas que esse ano não será diferente”, disse Bruno Reis neste sábado,7, em Castelo Branco, durante evento político do vereador Kiki Bispo (União Brasil), seu líder de governo na Câmara Municipal.



“Neste dia da Independência do Brasil, sem sombra de dúvidas é uma das principais características do nosso povo a sua independência. Povo altivo, povo que não aceita ser subserviente de quem quer que seja, povo que toma as decisões livre de qualquer opressão, de qualquer pressão, de qualquer chantagem, de qualquer ameaça”, ressaltou o prefeito, em alusão à data simbólica do 7 de Setembro.

Ao lado do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e da vice-prefeita e candidata à reeleição, Ana Paula Matos (PDT), Bruno Reis salientou que a relação de confiança construída com a população nos últimos anos proporciona segurança para que Salvador avance com autonomia.

“As duas vezes que elegeu Neto e depois quando me elegeu, o povo decidiu pensando no que era melhor para a cidade do Salvador. E nós estamos governando esse período sem precisar curvar a cabeça para quem quer que seja. Até porque o nosso povo não aceita isso. Com respeito, buscando as parcerias, mas indo além das nossas atribuições, fazendo mais do que o possível e é por isso que essa cidade não para de avançar, não para de crescer e não para de se desenvolver”, declarou Reis.



Gestor que mais cumpriu promessas de campanha entre as dez maiores capitais do Brasil, Bruno Reis projeta, caso reeleito, fazer um segundo mandato ainda melhor que o quadriênio inicial.



“É essa confiança que vai nos permitir governar essa cidade por mais quatro anos para garantir todas as conquistas alcançadas até aqui, para garantir a conclusão de grandes projetos que estão em curso e para poder tirar novos sonhos, novos projetos do papel”, completou.