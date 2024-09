Brasil conquista 5º lugar inédito na Paralimpíada de Paris

Tayana Medeiros conquistou o ouro e estabeleceu o recorde paralímpico no halterofilismo - Foto: Ana Patrícia Almeida | CPB

O Brasil conseguiu a sua melhor colocação na história dos jogos Paralímpicos na edição encerrada neste domingo, 8, em Paris. Com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, o Brasil superou seu melhor desempenho, obtido em Tóquio, há três anos.

Ao todo foram 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes do Brasil. Em Tóquio foram 22 ouros e 72 pódios, na sétima colocação no quadro de medalhas. Na edição encerrada hoje na capital francesa, a China terminou em primeiro, com 94 ouros, seguida de Grã Bretanha com 49, Estados Unidos com 36 e Holanda com 26 presenças no alto do pódio.

As três últimas medalhas da equipe brasileira foram conquistadas nesse domingo. A carioca Tayana Medeiros, 31, conquistou a medalha de ouro na categoria até 86kg do halterofilismo nos Jogos Paralímpicos de Paris.



Ela levantou 156kg, bateu o recorde paralímpico e ganhou sua primeira medalha no megaevento. Tayana tinha como melhor levantamento 147kg nas três primeiras tentativas. Mas na quarta tentativa conseguiu levantar 156kg e ultrapassar a chinesa Feifei Zheng, que havia levantado 155kg e ficou com a prata. O bronze ficou com a chilena Marion Alejandra Serrano, com a marca de 134kg.

As outras duas medalhas do dia vieram em dobradinha na canoagem. O sul-mato-grossense Fernando Rufino, 39, conquistou a medalha de ouro na prova dos 200m, na classe VL2 (usa tronco e braços na remada), e a prata ficou com o paranaense Igor Tofalini, 41.

Fernando completou a prova em 50s47, melhor tempo na história dos Jogos, conquistando o bicampeonato paralímpico e Tofalini fez 51s78 e ficou com o segundo lugar, em chegada emocionante contra o estadunidense Blake Haxton, que levou o bronze, completando o pódio, com o tempo de 51s81.