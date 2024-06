Fábya Reis é confirmada como vice de Geraldo Jr. | A TARDE

A secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis (PT), foi confirmada ontem como pré-candidata a vice-prefeita de Salvador, na chapa que será encabeçada pelo atual vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

O anúncio oficial aconteceu durante coletiva de imprensa na Casa Rosa, que fica no bairro do Rio Vermelho. Antes da confirmação da chapa do governo Jerônimo Rodrigues (PT), diversos nomes chegaram a ser especulados, como o do vereador Sílvio Humberto (PSB) e a médica Ceuci Nunes (PT).

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares afirmou que a escolha da petista para a disputa municipal representa a união do grupo do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula na Bahia para vencer as eleições na cidade. “Unidade do grupo produzirá a maior virada da história de Salvador”, destacou.

Também durante o evento, foi anunciado que o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa e Minério (CBPM), o vereador Henrique Carballal (PDT), será o coordenador de campanha da chapa.

Além de Carballal, o superintendente da Defesa Civil, Heber Santana, também deixou o governo Jerônimo para trabalhar na campanha para a eleição municipal em outubro deste ano.

A coletiva contou com a presença de diversas autoridades e líderes políticos, além de representantes de diversos partidos e apoiadores.

“Nós temos aqui a unidade do nosso grupo, o apoio do governador Jerônimo, do presidente Lula, do ministro Rui Costa, do senador Jaques Wagner, do senador Otto, do senador Coronel, desse grupo que tem mudado a Bahia, transformando o estado e que a partir de outubro, com a vitória nas urnas, e a partir do 1° de janeiro, nós vamos fazer uma Salvador diferente com Geraldo prefeito e Fabya Reis vice-prefeita”, acrescentou o líder petista.

Éden afirmou que Fabya é um quadro dos mais qualificados da legenda e que conhece profundamente a cidade. “A gente apresenta o que o PT tem de melhor, uma companheira de longa tradição no PT, nos movimentos sociais, com trajetória na academia, professora, que tem uma trajetória como gestora muito forte, já foi secretária de Rui Costa, de Jerônimo”, disse Éden.

“O momento é de Fabya, que coordenou a campanha de Salvador na eleição passada, conhece por dentro a nossa cidade, profundamente, ela estudou Salvador e simboliza e representa a unidade do campo do PT”, concluiu.

