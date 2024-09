MDB doa R$2 milhões para campanha de Geraldo Júnior

Geraldo é candidato pelo MDB e tem como vice em sua chapa Fabya Reis, do PT - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

Candidato à Prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior recebeu uma doação de seu partido, o MDB, no valor de R$ 2 milhões. O valor foi destinado por meio do diretório nacional da legenda, através do fundo eleitoral.

Essa é a primeira doação para a candidatura de Geraldo. O valor consta na ferramenta de divulgação de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Divulgacand.

Geraldo é candidato pelo MDB e tem como vice em sua chapa Fabya Reis, do PT. O Partido dos Trabalhadores ainda não realziou nenhuma doação para a campanha do vice-governador.