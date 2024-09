União Brasil doa R$ 10 milhões para campanha de Bruno Reis

Bruno Reis recebeu maior quantia entre candidatos do União Brasil. - Foto: Divulgação

Candidato à reeleição para a Prefeitura de Salvador, Bruno Reis saiu na frente dos adversários no quesito doação de campanha. De acordo com dados do Divulgacand - ferramenta de divulgação de dados eleitorais - o gestor recebeu R$ 10 milhões da direção nacional do seu partido, o União Brasil.

Até o momento, este é o maior valor do União Brasil destinado a um candidato no país. A quantia foi depositada na última sexta-feira, dia 23. Bruno Reis foi o único candidato na disputa a divulgar o recebimento de doações no Divulgacand.

O valor corresponde a quase metade do que os candidatos podem gastar no pleito ao Executivo soteropolitano no primeiro turno, que é de R$ 21,7 milhões. Caso a disputa vá para o segundo turno, o valor a ser gasto não poderá ultrapassar os R$ 8,6 milhões

Ao todo, R$ 4,9 bilhões foram reservados no Orçamento 2024 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – conhecido popularmente como "Fundo Eleitoral". O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a sigla com mais recursos (R$ 886,84 milhões), seguido do PT (R$ 619,86 milhões) e União Brasil (536,56 milhões).