Veja qual tempo de rádio e TV dos candidatos a prefeito de Salvador

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) divulgou o tempo de tela que cada um dos candidatos a prefeito terá em Salvador neste primeiro turno. O candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) aparece com o maior tempo de propaganda de TV e rádio.

Detentor do maior número de partidos na coligação “O trabalho não pode parar”, Bruno Reis (União Brasil), terá cinco minutos e 23 segundos de inserção na mídia. As propagandas partidárias na TV e rádio começam na próxima sexta-feira, 30, e seguem até o dia 3 de outubro, três dias antes do pleito.

A aliança montada pelo postulante ao Palácio Thomé de Souza conta com apoio de 13 partidos, são eles: PL; Republicanos; Federação PSDB/Cidadania; PDT; PP; Novo; Mobiliza; PRTB; DC; PRD; PMB e União Brasil. A liderança de Reis no tela é puxada pelo seu partido, que possui 07’’30’’87, de distribuição de tempo de inserção.

As siglas Novo; Mobiliza; PRTB; DC; PRD; PMB não acumula tempo de tela, como consta o documento do TRE-BA.

Em seguida, o segundo candidato que terá maior tempo de tela será Geraldo Jr. (MDB), com quatro minutos e um segundo. O vice-governador da Bahia compõe a coligação “Salvador para toda gente” e conta com apoio de 10 partidos.

As siglas que fazem parte do arco de alianças do emedebista são: PSB; Podemos; Avante; PSD; Agir; MDB; Solidariedade e a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). A vice-liderança de Geraldo Jr. é puxada pela federação, que totaliza em 06’’08’’89, de distribuição de tempo de inserção.

Por último, aparece Kleber Rosa (PSOL), com apenas 35 segundos de tempo na mídia. O psolista concorre ao assento no Executivo com apoio do Sustentabilidade e do próprio partido.

Os demais pretendentes, Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO), não terão inserção na mídia por não terem representantes no Congresso Nacional.

Veja quantidade de inserção de cada um

Bruno Reis (União Brasil): 1.585;

Geraldo Jr. (MDB): 1.181;

Kleber Rosa (PSOL): 172.

Como funciona a propaganda gratuita

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que a veiculação da propaganda eleitoral gratuita deve ser feita de segunda a domingo. As emissoras rádio e de televisão devem reservar 70 minutos diários para a difusão da publicidade.

No pleito municipal, de acordo com a Corte, a distribuição leva em conta os seguintes blocos de audiência na rádio: das 5h às 11h; das 11h às 18h; e das 18h às 00h.

Já na TV, as emissoras devem veicular a propaganda das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, na rádio; e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Nas eleições municipais, o tempo será dividido na proporção de 60% para o cargo de prefeito e 40% por cento para cargo de vereador.