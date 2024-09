Bispo, padre e mais: eleições têm menos candidatos religiosos

País mantém apenas 7,5 mil candidatos que usam termo religioso - Foto: Nelson Jr | STF

As candidaturas que se apresentam com nomes religiosos nas urnas diminuíram em 20% no país no pleito deste ano comparado ao ano de 2020.

Os termos associados à religião eram 9,5 mil nas eleições de 2020, segundo os dados dispostos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já neste ano, o país mantém apenas 7,5 mil candidatos que usam termo religioso.

O levantamento feito pelo cientista político Fábio Vasconcellos, do INCT Representação e Legitimidade Democrática, da Universidade Federal do Paraná mostra quais foram os termos em queda são esses: ministro (-55,6%); padre (-33,5%); bispo (-19,7%); pastor (-16,8%) e missionário (-15,1%).

Em contrapartida, segundo a pesquisa, o número de candidatos que utilizam os termos apóstolos ou pai/mãe aumentaram em 33,3% e 18,1%, respectivamente.

Partidos

Já entre os partidos que mais têm candidatos que pleitam cargos com nomes religiosos são Republicanos (791), PL (688), PP (602) e PSD (576).

O PL, por sua vez, teve maior aumento de candidatos usando a referência religiosa, em comparação com 2020. São 200 candidatos a mais, de acordo com a coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles. O Novo teve 115; DC, 114; Republicanos 102; e PP, 99.

Entre os partidos que apresentaram uma queda neste sentido são União Brasil, com menos 367 candidatos, seguido por PDT, que registrou menos 135; Podemos, com menos 132; e PSDB, que registrou menos 110 candidaturas.