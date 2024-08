Kleber Rosa lança programa de governo em Salvador

Ato foi realizado durante o sábado, 17 - Foto: Marcos Musse | Assessoria Kleber Rosa

O candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), e a candidata a vice-prefeita, Dona Mira Alves (PSOL), lançaram, o Programa de Governo "Salvador Com a Nossa Cara", no auditório da Faculdade Visconde de Cairu, localizado nos Barris. O prefeiturável destacou que o Programa de Governo da coligação PSOL e Rede Sustentabilidade possui compromisso com as demandas populares e vai "contagiar" a cidade.



"O que nos move é a possibilidade de poder cuidar do nosso povo. Existe uma perspectiva real de elegermos uma grande bancada na Câmara de Vereadores e estamos focados em um projeto verdadeiro e honesto para nossa cidade. Nossa aliança prioritária será com a população de Salvador. Vamos governar com a força do povo e com o nosso presidente Lula. No segundo turno, Lula vai vir a Salvador para fazer campanha com a gente", destacou Kleber Rosa, no ato realizado sábado, 17.

Já a candidata a vice-prefeita, Dona Mira Alves (PSOL), disse que a sua trajetória de vida é pautada na luta por inclusão social. A psolista salientou a importância da cidade preservar as áreas verdes e adotar uma política ambiental "séria e comprometida" com a "mãe natureza".

"Temos a obrigação de mudar o atual quadro de Salvador. Precisamos cuidar do nosso povo e cuidar da nossa natureza que é a nossa pátria-mãe e precisa ser reverenciada".