Kleber Rosa defende qualidade de vida como solução para a violência

Durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, na manhã desta terça-feira, 13, o candidato do PSOL à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa, defendeu que a gestão municipal precisa combater a violência na cidade oferecendo uma melhor qualidade de vida à população. De acordo com o psolista, que é investigador da Polícia Civil, a criminalidade surge como um reflexo da falta de perspectiva de futuro.

“À medida que a gente coloca um interesse público acima do interesse privado, a gente investe mais na qualidade de vida das pessoas. E, ao ter qualidade de vida, a gente incide de forma impactante na segurança pública”, afirmou Kleber Rosa.

“A violência que emana de setores populares é o reflexo da violência que essas pessoas sofrem. Antes de qualquer coisa, as pessoas são vitimadas pela violência da ausência do estado, pela violência do desemprego, pela perversidade do abandono. Não pode brotar flor em deserto. É dando qualidade de vida para as pessoas, é dando dignidade, que as pessoas criam expectativa de vida”, acrescentou o candidato.

Para Kleber Rosa, é necessário dar uma atenção especial aos mais jovens, que acabam sendo seduzidos pela criminalidade porque não veem, ao seu redor, exemplos de que a vida pode prosperar através da educação e do trabalho, devido à falta de oferta de empregos.

“Nossos jovens se entregam ao fetiche desse universo que envolve a violência porque não têm perspectiva de futuro. Nossos jovens, aqueles que estão inseridos nesse universo, estão convencidos desde cedo de que a vida é curta, de que não tem futuro, que não tem emprego, que não tem faculdade, que não tem trabalho, porque ele está vendo isso no seu entorno”, concluiu.