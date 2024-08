Candidatos a prefeito de Salvador iniciam campanha nas ruas

Candidatos dão primeiro passo na campanha em Salvador - Foto: Divulgação | Assessoria

Começou, na manhã desta sexta-feira, 16, o período de campanha eleitoral para o pleito municipal de outubro, como prevê a legislação. Nas primeiras horas do dia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), esteve na Basílica do Bonfim, tradicional ponto de fé da capital baiana, ao lado de aliados e da vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT).

Em conversa com a imprensa, logo após a missa, que teve às 8h30, iniciou Bruno Reis afirmou ter consciência dos problemas e "desafios" da cidade, e que isso trará uma responsabilidade ainda maior a ele e Ana Paula.

“O que eu e Ana Paula podemos dizer é que, se há quatro anos éramos uma promessa, uma expectativa, nos tornamos uma realidade. Temos consciência dos desafios e problemas existentes, do tamanho da nossa responsabilidade, e estamos prontos para isso. Toda crise amadurece as pessoas. Hoje somos pessoas muito melhores. Quem confiou e votou na gente há quatro anos pode ter a certeza de que, tendo a oportunidade, faremos um segundo mandato muito melhor”, disse o prefeito, que continuou.

| Foto: Divulgação | Assessoria

“Essa cidade não aceita ser subserviente a quem quer que seja. O povo que expulsou os portugueses da Bahia e garantiu a independência do Brasil vai fazer sua escolha livre e conhece profundamente o seu prefeito. Uma pessoa que não é fake nem produzida em laboratório, que é de verdade e com quem as pessoas se sentem representadas”, completou Bruno Reis.



A igreja também foi o ponto de partida do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), candidato a prefeito. Antes da missa, o postulante fez uma caminhada pelas ruas do Bonfim ao lado de Fabya Reis (PT) e de outros nomes que disputarão as cadeiras da Câmara Municipal.

Ao falar com a imprensa, o emedebista disse acreditar na força do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teria lhe dito que Salvador é uma prioridade na eleição.

"Ele botou a mão no nosso coração e reafirmou que Salvador é a prioridade", afirmou o candidato, que explicou porque escolheu o local.

| Foto: Divulgação | Assessoria

“Aqui tem um simbolismo muito especial. Precisa ter resistência, força, coragem para governar Salvador, para enfrentar uma pré-campanha e uma campanha. E a gente veio aqui hoje. Vocês sabem que tanto eu como o Fabia estamos marcados com muita fé [...] Vamos fazer uma das campanhas mais lindas que a história de Salvador já presenciou, com muita luta, com muito respeito, com muita honestidade, com muita transparência", disse Geraldo.



Kleber Rosa (Psol) e Dona Mira (Psol), sua companheira de chapa, escolheram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Salvador, para o primeiro passo da campanha, às 11h desta sexta, 16.

"Para nós, é muito importante partir da Igreja do Rosário dos Pretos, estar aqui na caminhada Azoany, que é uma reverência da nossa ancestralidade africana. Então, é de onde a gente quer partir. Simbolicamente, é muito importante. A luta contra a intolerância religiosa mostra, antes de qualquer coisa, a nossa capacidade de enxergar o outro. Apesar de tanta intolerância, apesar de tanto preconceito, apesar de tanta dor que nos invade, como diz o poeta, a gente consegue sorrir, a gente segue sorrindo, a gente segue acolhendo, a gente segue afirmando a diversidade como elemento fundamental da nossa sobrevivência coletiva. Apoiamos e validamos o diferente, validamos o outro, e é em nome disso que a gente caminha", afirmou o candidato.

| Foto: Divulgação | Assessoria

Eslane Paixão, da Unidade Popular, esteve com Giovanna Ferreira, sua vice na chapa, nas ruas do centro de Salvador para fazer panfletagem e apresentar pontos da plataforma de governo. Victor Marinho (PSTU) participou de uma sabatina.

Leia mais

>> Damico vê "drama" na Educação e cobra pagamento de piso salarial

>> "A gente deve legalizar as drogas; não só maconha", diz Damico

Giovani Damico (PCB) participou da sabatina promovida pelo programa Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM. Durante a entrevista, o candidato falou sobre projetos para a cidade e outros temas pautados.

A propaganda eleitoral gratuita na televisão começará no dia 30 deste mês. O período de campanha é finalizado no dia 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno da eleição municipal.