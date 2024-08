Eslane Paixão lança chapa 100% feminina para a prefeitura de Salvador

Eslane e Giovana lançam formam chapa 100% feminina - Foto: Divulgação

O partido Unidade Popular (UP) oficializou, neste domingo, 4, a candidatura de Eslane Paixão, militante do movimento estudantil, à prefeitura de Salvador. A chapa, que contará com Giovana Ferreira, coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, como vice, é a única 100% feminina no pleito.

A convenção da legenda aconteceu na Casa Preta Zeferina, no Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico de Salvador. Durante o evento, Eslane, que também é presidente estadual da UP, falou sobre os planos de uma eventual gestão. Entre as propostas, está a criação de uma empresa municipal de transporte.

"Nós estamos aqui para poder fortalecer, inclusive [usando] instrumentos que já existem e criando novos onde a população não só seja ouvida, mas que essa demanda seja aplicada de fato, porque a gente sabe quais são os problemas da cidade", afirmou.