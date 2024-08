Prazo para convenções partidárias está para encerrar; confira data

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político, destinadas a debater assuntos de interesse do grupo ou para a escolha de candidatos e formação de coligações - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O prazo para que partidos políticos e federações realizem as convenções partidárias encerra nesta segunda-feira, 5. As convenções deliberam sobre as coligações escolher seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador para as Eleições Municipais de 2024.



Após essa definição dos nomes, as agremiações terão até 15 de agosto para oficializar suas candidaturas na Justiça Eleitoral. Veja aqui DivulgaCandContas as candidaturas já registradas.



As convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político, destinadas a debater assuntos de interesse do grupo ou para a escolha de candidatos e formação de coligações, que são a união de dois ou mais partidos para disputarem eleições.





A legislação que rege essa matéria é composta pela Lei nº 9.504/1997, conhecida como Lei das Eleições; pela Resolução TSE 3.609/2019; e pela Lei 13.165/2015, a Lei da Reforma Política.