Novo oficializa candidatura de Onilde Carvalho em Paulo Afonso

Felipe Morais também foi oficializado como nome a vice - Foto: Divulgação | Redes Sociais

O Partido Novo realizou, no último dia 2, no Espaço Carpe Diem, em Paulo Afonso, a convenção que oficializou a candidatura de Onilde Carvalho a prefeita da cidade. Cerca de mil pessoas participaram do evento e várias caravanas dos bairros e povoados prestigiaram a convenção do Partido Novo.

Felipe Morais (Novo) é o candidato a vice. Seu nome só foi anunciado na convenção. O nome do vice, inicialmente, seria do ativista e advogado Lúcio Flávio, porém, devido às suas atividades e limitações, ele agradeceu o convite e indicou seu filho como vice na composição da majoritária.



Onilde Carvalho propõe a renovação. “Muitos problemas nos setores de infraestrutura, saúde, educação e outras mazelas sociais ocorrem na cidade. Precisamos mudar esse cenário”, frisou. Ela também abordou a importância de geração de emprego e renda para os habitantes do município. E frisou que estão vindo tempos “de uma nova história para Paulo Afonso”.



“O evento contou com a participação de mães atípicas (mulheres que têm filhos neuroatípicos, ou seja, com alguma deficiência física ou intelectual) e pessoas com deficiência, mulheres e famílias que confiam e depositam esperança nas nossas propostas. Reafirmamos nosso compromisso com a renovação e políticas sociais, prometendo um futuro melhor para todos”, disse Onilde Carvalho.



O evento, de acordo com Onilde Carvalho, destacou-se pela diversidade e inclusão, com presença expressiva de mulheres, jovens e adultos, além de espaço de acessibilidade e tradução em libras. “A energia positiva de todos e o entusiasmo demonstraram o forte apoio à nossa campanha”, disse a candidata.

Ocorreu, no início do evento, uma apresentação do Grupo de Capoeira do Bairro Tancredo Neves. Logo após, o Pastor Michel fez o uso da palavra, com uma mensagem de fé cristã.