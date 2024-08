Gera Requião oficializa candidatura à Prefeitura de Catu

Gera Requião (PSD) sela candidatura após convenção realizada no Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE) em Catu - Foto: Divulgação

Após convenção realizada neste domingo, 4, foi oficializada a candidatura de Geranilson Requião, conhecido como Gera Requião (PSD) à Prefeitura de Catu. O evento foi no Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE).

Gera vai ter ao lado, na chapa, Mariana Requião como candidata a vice-prefeita, após a indicação da maioria dos pré-candidatos presentes, especialmente um grupo de pré-candidatas mulheres que apoiam a representação feminina.

A convenção definiu ainda a presença de pelo menos 60 candidatos a vereadores dos partidos PSD, PP, Podemos e Rede.

Durante a convenção o ex-prefeito Gera contou com o apoio de diversas lideranças políticas como do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e dos senadores baianos Otto Alencar (PSD) e Ângelo Coronel (PSD).

A deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV) e o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto também marcaram presença no evento. A líder do PT na Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada estadual Fátima Nunes também declarou apoio à candidatura de Gera.

Deixando a prefeitura em 2020 com 80% de aprovação, Gera retorna a cena eleitoral de Catu Em um telão montado foram apresentados vídeos em que mostravam as realizações do ex-prefeito, assim como a caminhada que vem realizando na pré-campanha.