Com Jerônimo, Val de Dezinho oficializa candidatura em Santo Estêvão

Jerônimo esteve presente na convenção do PT em Santo Estêvão - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi a Santo Estêvão, na tarde deste domingo, 4, para participar da convenção que oficializou a candidatura de Val de Dezinho (PT) à prefeitura do município.

Durante a convenção, também foi homologada a candidatura do vereador Thomas Santiago (PSD), ex-presidente da Câmara Municipal, a vice-prefeito, na mesma chapa de Val. A dupla é apoiada pelo atual prefeito, Rogério Costa (PT).

No evento, Jerônimo defendeu a eleição de Val para a prefeitura de Santo Estêvão, para que possa prosseguir um trabalho de parceria entre o Estado e o município, fazendo chegar realizações para a população.

VEJA MAIS:

>> PT homologa candidatura de Angelo Santana em São Sebastião do Passé

>> Marcos Medrado tem candidatura homologada à prefeitura de Valença

>> Oziel desiste de ser candidato a prefeito de Luís Eduardo Magalhães

“O governador se compromete em continuar de mãos dadas. Até o dia 31 de dezembro, meu amigo Rogério, eu não largo a tua mão. E, no dia 1º de janeiro, eu só vou pegar uma mão e render com a tua para nós, juntos, pegarmos as de Val e Thomas. Vocês serão minhas ideias, de lá de Salvador, aqui em Santo Estêvão”, declarou Jerônimo.

Além de Jerônimo, também estiveram presentes em Santo Estêvão o candidato à prefeitura de Camaçari, Luiz Caetano (PT), considerado um dos principais articuladores políticos do grupo; e o ex-prefeito Orlando Santiago, líder político local.