PT homologa candidatura de Angelo Santana em São Sebastião do Passé

Chapa puro-sangue do PT, com Angelo Santana e Cátia Garcez - Foto: Divulgação

Angelo Santana (PT) foi oficializado neste domingo, 4, durante convenção, como candidato a prefeito de São Sebastião do Passé, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), ele é considerado o principal nome da oposição na cidade.

Na convenção, que foi realizada em um espaço no bairro de São Roque, no Centro da cidade, também foi homologada a candidatura da professora Cátia Garcez (PT) a vice-prefeita, pela mesma chapa.

“Meu sonho sempre foi me filiar ao PT. Meu pai [Vadinho Santana] iniciou em uma banca na feira, no mercado velho, depois passou para um box, e a gente só começou a crescer a partir do momento que o maior e melhor presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu”, discursou Santana.

Para ele, que se filiou ao PT no início deste ano, um possível alinhamento em São Sebastião do Passé entre prefeitura, governo do estado e governo federal pode viabilizar avanços para cidade.

“É um alinhamento nunca antes visto na história do município com o presidente, o governador e o prefeito do mesmo partido. A hora é agora”, conclamou Santana.

Além do PT, PCdoB e PV, que formam a federação Brasil da Esperança, Santana conta com o apoio ainda de PSOL, Rede Sustentabilidade, Republicanos, Agir e PMN em sua coligação. Ao todo, 70 pré-candidatos a vereador devem assinar a ata.

Angelo Santana tem 46 anos, é contador, empresário, já foi vereador na cidade pelo PSB e já ocupou cargos na administração municipal, como o de Controlador-Geral do Município e de secretário de Desenvolvimento Econômico

Já Cátia Garcez tem 59 anos, é professora das redes estadual e municipal, mestre em Crítica Cultural, escritora, psicanalista, arteterapeuta e já coordenou o Departamento de Cultura do Município.