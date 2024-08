Giovani Damico oficializa candidatura a prefeito de Salvador

Giovani terá Cheyenne Ayala como vice - Foto: Cássio Moreira e Eduardo Dias

O professor Giovani Damico foi confirmado como candidato a prefeito de Salvador pelo PCB, em convenção realizada nesta quinta-feira, 1. Ele terá como vice Cheyenne Ayala, também do PCB. Durante a coletiva, o comunista pautou a construção de colegiados populares para a tomada de decisões de interesse da cidade, caso eleito.

Essa é a primeira vez que o PCB encabeça uma chapa majoritária na capital baiana desde a reconstrução do partido, que aconteceu no início da década de 1990, após um processo de dissolução que resultou no Partido Popular Socialista (PPS).

"Ela [a gestão] vai ter que encontrar mecanismos para que as decisões sejam tomadas pari passu, com os bairros, com as ideias que as pessoas têm, em contato com as comunidades, com a universidade, com os jornalistas. Então, é realmente uma ideia de pensar a política, a construção da política cotidiana de uma maneira integrada e aí esse é o projeto mesmo que a gente está trazendo", disse o candidato.

Giovani também pregou a mobilização da juventude para embalar sua candidatura e resultar na conversão de votos.

"O PCB tem uma característica interessante que a gente tem conseguido, especialmente nesse último período, trazer uma parcela muito expressiva de juventude para o nosso movimento. Ainda assim a gente nota, por exemplo, eu como professor, que em sala de aula, trazer os nossos alunos para a realidade, o cotidiano da cidade, dos problemas da nossa sociedade, é um desafio. E aí, a gente tem pensado muito por essa ótica da participação, mas não é qualquer participação, é aquela participação que tem tomada de decisão, é isso que está faltando. A gente precisa que esse jovem sinta que ele tem poder nas suas mãos, ele conhece seu cotidiano, ele conhece várias demandas, várias necessidades, mas ele não sente que ele tem algo a fazer pelo seu futuro", defendeu.

Prioridades

Questionado sobre as prioridades de uma eventual gestão, Damico pontuou que a cidade precisa de um 'choque' em pontos como mobilidade urbana, educação e geração de postos de trabalho.

Sobre mobilidade, o candidato sugeriu que o município assuma alguns setores, além da ampliação da oferta e uso do transporte marítimo.

"A gente vem observando que o transporte público de Salvador está nas mãos de empresas privadas, mas o poder público vem sendo cada vez mais responsável por arcar com a manutenção desse transporte [...] A gente precisa cobrar a execução do que está nos contratos, e toda vez que identificar que as empresas não estão dando conta do que propuseram, e quando observar que é do interesse público que o estado assuma determinados segmentos, a gente entende que nem todo transporte público precisa estar nas mãos da Prefeitura, mas existem segmentos que funcionariam melhor com empresas municipais", explicou, em entrevista ao Portal A TARDE, logo depois de ter seu nome oficializado.

"A gente tem um sistema de educação onde o êxodo, a saída dos alunos, é massiva. Se passa do quinto e sexto ano, as escolas vão ficando esvaziadas. A gente precisa transformar o nosso modelo de educação, para trazer o aluno para dentro da sala de aula, para virar um espaço convidativo, um espaço lúdico. Junto a isso, Salvador continua sendo uma cidade recordista em desemprego", afirmou.

"A gente associa a ideia de Salvador para a cidade de emprego com a ideia de Salvador ter um deficit habitacional muito grande. A gente vai precisar trabalhar moradia nessa cidade, junto a isso, trazendo trabalhadores que hoje estão desempregados para um amplo setor de produção de moradia popular nessa cidade. Então, a gente está vendo isso como os principais eixos desse momento", finalizou o candidato.

Giovani é o quarto candidato oficial na disputa pela prefeitura de Salvador. Atual prefeito do município, Bruno Reis (União Brasil) confirmou sua candidatura à reeleição na última semana. Kleber Rosa, do Psol, e Victor Marinho, do PSTU, também já realizaram convenções. O primeiro turno das eleições acontecerá no dia 6 de outubro.