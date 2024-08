Candidato à reeleição, Bruno Reis promete jejum até 1º turno

Nesta sexta-feira, 16, iniciou a oficialmente a campanha eleitoral - Foto: Divulgação

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil), prometeu intensificar o seu trabalho para ser reconduzido ao cargo no dia 6 de outubro, quando será realizado o 1º turno eleitoral. Em discurso, nesta sexta-feira, 16, durante a inauguração do seu comitê, o político afirmou que, se necessário, ficará em jejum para atender os chamados dos munícipes.

“Serei o melhor candidato que vocês poderiam ter. Se precisar não comer ou não dormir até o dia 6, não vou comer nem dormir. Irei onde vocês me chamarem”, garantiu Reis à multidão de apoiadores que participaram do ato, na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

O postulante ao Palácio Thomé de Souza ainda relembrou as “crises” que enfrentou durante o início do seu mandato, em janeiro de 2021, fazendo uma comparação com o atual momento da prefeitura.

“Construímos uma Salvador com outra cara. Não há uma cidade que se transformou tanto como a nossa nos últimos anos. Não foi fácil chegar até aqui. Sabemos o quanto foi árduo, difícil, a coragem que precisamos ter. Não podemos colocar em risco todas as conquistas. Tivemos também a capacidade de tirar novas ideias do papel, realizar novos sonhos para a nossa cidade”, disse.

“Hoje a prefeitura tem outro patamar. E eu digo que Salvador pode avançar mais. Eu e Ana, se já fizemos um grande trabalho com pandemia em metade do mandato, imagine o que podemos fazer em mais quatro anos. Sem crise, com mais dinheiro. Salvador será a melhor cidade do país”, emendou.

Presente no evento, a candidata a vice, Ana Paula Matos (PDT), falou sobre a importância da continuidade da gestão municipal para os soteropolitanos.

“Estou orgulhosa por representar cada trabalhador e trabalhadora, cada pessoa simples. Nosso trabalho ajuda as mães e pais de família. Peço que Deus possa a cada instante pulsar no coração desse grande homem público, que, para o meu orgulho, é o melhor prefeito do Brasil”, afirmou. Além da pedetista, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Muniz (PSDB), que tenta um novo mandato, também esteve no local.

Inauguração do comitê de Bruno Reis | Foto: Divulgação

A coligação “O trabalho não pode parar” conta com apoio de 13 partidos: União Brasil; PDT; Federação PSDB/Cidadania; Republicanos; Mobiliza; DC; PRD; PMN; PP; PL; PRTB e Novo.

Demais candidatos

Dando o pontapé para a abertura da campanha oficial nas ruas da capital, os candidatos se apressam para também inaugurar os espaços em que sediará os seus "santinhos", panfletos e "praguinhas".

Bruno Reis, por sua vez, foi o primeiro pretendente ao Executivo a fazer a inauguração do local.

O ex-aliado do prefeito e principal rival eleitoral de Bruno, Geraldo Jr. (MDB), deve fazer o mesmo movimento provavelmente na próxima segunda-feira, 19, como informou a assessoria.

Já Kleber Rosa (PSOL) segue sem data definida para o feito.