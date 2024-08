Bruno comenta sobre atuação contra o crime organizado em Salvador

Gestor destacou que conversa frequentemente com a equipe da Secretaria de Segurança Pública (SSP) - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou, na manhã desta segunda-feira,12, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, que a prefeitura faz mais do que pode para fortalecer a segurança dos soteropolitanos.

“A prefeitura adota e está indo além das suas atribuições para garantir a segurança, e eu cito aqui o exemplo, do Centro Histórico. Cansados de ver cenas lamentáveis de turistas sendo roubados, agredidos, a prefeitura praticamente assumiu a segurança do Centro Histórico”, afirmou.



Ainda segundo Bruno Reis, a prefeitura decidiu aumentar o número de guardas municipais e criou estratégias para combater o crime organizado.



“Nós convocamos todo cadastro reserva, 477 guardas munipais, para aumentar a nossa guarda. Criamos o plano de cargos e salários da guarda. Há uma conversa permanente entre a nossa equipe. Nós temos uma diretoria de prevenção à violência, que é a forma que a prefeitura trabalha, de forma preventiva”, explicou.



Por fim, o gestor destacou que conversa frequentemente com a equipe da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para encontrar a melhor estratégia e fazer um trabalho juntos, independente do lado político.



“O diálogo é permanente. Nossa equipe conversa diariamente com a Secretaria de Segurança Pública, com o comando geral da polícia para sempre adotar o que for possível de medidas em conjunto”, disse o prefeito.

A entrevista com Bruno Reis é a primeira feita pelo Grupo A TARDE nesta semana, que ainda terá a presença dos demais candidatos à prefeitura de Salvador.





Confira a entrevista completa: