Bruno antecipa medidas para Centro: “Que possa ter sua redenção"

O gestor declarou que além de reformas e melhorias, tem sido realizada uma centralização administrativa, com os setores da prefeitura sendo levados para o centro - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O candidato à prefeitura de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), citou, na manhã desta segunda-feira, 12, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, todas as medidas realizadas no Centro Histórico da capital baiana e antecipou outras ações que ainda devem ser concretizadas.



"A prefeitura já investiu nesses últimos anos R$ 1 bilhão no Centro, em diversos equipamentos. O Elevador do Taboão , que estava há 60 anos sem funcionar, Arcos da Montanha, Novo Mercado Modelo, Museu da Misericórdia, Museu do Carnaval, Casa da Música, Polo de Economia Criativa, Casa das histórias, Galeria Mercado, recuperação de monumentos como Mário Cravo, entre outros feitos”, disse.



O gestor declarou que além de reformas e melhorias, tem sido realizada uma centralização administrativa, com os setores da prefeitura sendo levados para o centro, e novas estruturas chegando ao local, incentivando a ida das pessoas na região.



“O que é que falta ainda é a chegada de novos equipamentos. A implantação do Centro de Convenções do Centro Histórico, que fica embaixo da prefeitura, onde tem a subestação da Coelba, já fechamos o acordo com a Coelba. O espaço cultural da Câmara irá para lá para o Cine Excelsior e ali embaixo, nós vamos ter um Centro de Convenções para realizar pelo menos 80 grandes eventos por ano, seja grandes congressos, feiras, seminários que vão atrair pessoas para o Centro Histórico, que vai lotar todos os hotéis que estão chegando lá então”, citou.



“Levando visitantes, somado a volta do soteropolitano à região, com a gente ocupando [prefeitura], sem sombra de dúvidas isso vai fazer com que os Centro Histórico possa ter a sua redenção.”

Outro ponto ressaltado por Bruno foi a chegada de recursos privados para investimentos no local.



“Também é importante a chegada do privado. A gente tem um conjunto de estímulos científicos e fiscais e dois grandes projetos. Um de habitação nos Imóveis da igreja do Corpo Santo e outro no Pilar, em parceria com o Iphan, habitação de baixa renda, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, um dos projetos selecionados pelo PAC”, adiantou.



O líder da cidade detalhou que no Corpo Santo a iniciativa será voltada a servidores e para o público em geral. Os casarões antigos da região serão transformados em imóveis de multiuso, onde o térreo terá ocupação de atividades comerciais e nos andares em cima, a partir do primeiro pavimento, para residenciais.



“É importante que o privado também seja visto e para isso tem esses incentivos fiscais que de certa forma, que é o Renova Centro é o programa mais arrojado que eu já vi no mundo, de estímulo no centro antigo da cidade”, afirmou.