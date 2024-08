Candidato de Salvador pode deixar disputa por erro em documentação

Candidato apresentou programa de governo vazio e não registrou diploma de curso superior - Foto: Ulisses Dumas | Divulgação

O candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), deu o pontapé para a campanha eleitoral nesta sexta-feira, 16, com risco de deixar a corrida após receber uma intimação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido ao seu programa de governo.

A recomendação da Justiça Eleitoral expedida na última quarta, 14, leva em conta o registro vazio da proposta governamental do postulante que conta apenas com a capa e a página final. Com isso, a juíza do Cartório da 19ª Zona Eleitoral de Salvador determinou que o caso seja regularizado até sábado, 17.

Proposta de governo está vazia desde o registro do candidato | Foto: Reprodução | TSE

O registro do emedebista no TSE, por sua vez, registra sucessivos erros. Além deste documento, a Corte eleitoral também identificou que o diploma do curso superior apresentado pelo pretendente ao Palácio Thomé de Souza não corresponde a ele, e sim, a sua candidata a vice, Fabya Reis (PT).



Ao Portal A TARDE, a assessoria do candidato assegurou que as falhas sinalizadas foram corrigidas e enviadas à Justiça na tarde desta sexta-feira, 16, um dia antes do prazo final para a impugnação da chapa “Salvador pra toda gente”.